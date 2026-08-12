Chinedu Ozor, do Katsina United, morreu após passar mal em campo, durante amistoso - Divulgação

Chinedu Ozor, do Katsina United, morreu após passar mal em campo, durante amistosoDivulgação

Publicado 12/08/2026 14:16 | Atualizado 12/08/2026 14:16

Um caso bizarro e triste aconteceu no futebol da Nigéria. Chinedu Ozor, do Katsina United, desmaiou em campo e morreu em uma partida de pré-temporada contra o Niger Tornadoes, mas uma notícia falsa deu esperanças de que ele ainda poderia estar vivo.

Depois da tragédia ocorrida na terça-feira (11), ganhou força um rumor de que o jogador teria mexido a mão no necrotério, o que o fez ser levado às pressas de volta ao hospital para receber oxigênio. A notícia repercutiu em jornais internacionais e até mesmo no próprio clube nigeriano, que depois desmentiu a informação.

"Vimos relatos afirmando que Chinedu mais tarde recuperou a consciência ou "voltou à vida". Compreendemos que as pessoas desejavam desesperadamente que isso fosse verdade. Todos nós desejávamos. Mas, infelizmente, esses relatos não são verdadeiros", diz a nota oficial do Katsina, nesta quarta-feira (12).

O clube esclareceu que houve um mal-entendido em relação a uma informação sobre um pedido da família do jogador:



"Nos momentos devastadores após o incidente, a família de Chinedu, tomada pelo choque e recusando-se a perder a esperança, pediu confirmação médica adicional antes que o corpo fosse levado ao necrotério. Era uma família que esperava desesperadamente que, contra todas as probabilidades, seu ente querido ainda estivesse com eles. Esse momento de esperança não deve se transformar numa história de que Chinedu sobreviveu. Ele não recuperou a consciência. Ele faleceu".

A nota oficial do Katsina ainda fez um apelo para que essa notícia falsa pare de circular em respeito à família de Chinedu Ozor. Além de prestar solidariedade.

"Neste momento, o que a família dele precisa é de compaixão, não de especulação. O que seus companheiros de equipe precisam é de espaço para o luto. E o que Chinedu merece é ser lembrado com dignidade. Por favor, deixem-no descansar. Que Deus dê à família dele forças para suportar essa dor inimaginável, e que a alma de Chinedu Ozor descanse em paz.", completa.