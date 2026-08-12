Chinedu Ozor, do Katsina United, morreu após passar mal em campo, durante amistosoDivulgação
Clube confirma morte após rumor de jogador estar vivo em necrotério
Clube nigeriano publica comunicado e desmente notícia falsa que repercutiu entre torcedores e jornais pelo mundo sobre Chinedu Ozor
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Conmebol volta a estudar inclusão de times da Concacaf na Libertadores
Entidade pensa em convidar o Inter Miami, equipe estadunidense liderada por Lionel Messi, para a edição de 2027 do torneio
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Comentarista considera correta a escolha de Osmar Stabile ao não renovar com o atacante, mas afirma que clube deve quitar dívida
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Defensor Pep Chavarría em 28 anos e estava no Rayo Vallecano, onde disputou a final da Liga Conferência na última temporada
Goleiro empurra árbitro, é expulso e se revolta; veja o vídeo
Lance inusitado aconteceu com Nahuel Guzmán, do Tigres (MEX), no duelo com o Vancouver Whitecaps (CAN), pela Leagues Cup
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Atacante, de 26 anos, foi decisivo na semana passada em classificação contra o Fluminense; atleta deve ficar cerca de um mês sem atuar
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