Messi em ação durante treino do Inter Miami - Divulgação / Inter Miami

Messi em ação durante treino do Inter MiamiDivulgação / Inter Miami

Publicado 12/08/2026 13:53

A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, voltou a estudar o retorno de times da América do Norte e Central à Libertadores . Inclusive, a confederação negocia com o Inter Miami, time de Messi, sobre sua participação na edição de 2027, segundo a 'ESPN Latina'.

Em primeiro momento, as tratativas acontecem entre David Beckham, ex-jogador inglês e um dos donos do Inter Miami, e representantes da Conmebol. As conversas procuram garantir uma vaga para o time da Flórida como convidado na temporada que vem.

O intuito do convite é trazer à Libertadores ícones como Lionel Messi, Luis Suárez e talvez Neymar, que pode chegar ao clube após deixar o Santos no fim do ano . A medida busca dar ao argentino a chance de disputar o torneio pela primeira vez, e pode abrir portas a outros times da Concacaf nos anos seguintes.

Times da Concacaf já jogaram a Libertadores

Entre 1998 e 2016, times do México — uma das nações da Concacaf, entidade da América do Norte e Central — já participaram do torneio sul-americano. Durante o período, Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajara (2010) e Tigres (2015) chegaram à decisão, mas nenhum deles ergueu o troféu.

No entanto, a partir de 2017, a Libertadores foi esticada e passou a durar do começo ao fim do ano. Com isso, as equipes mexicanas consideraram o calendário apertado demais e pararam de disputar a competição.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria