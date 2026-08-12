Messi em ação durante treino do Inter MiamiDivulgação / Inter Miami
Conmebol volta a estudar inclusão de times da Concacaf na Libertadores
Entidade pensa em convidar o Inter Miami, equipe estadunidense liderada por Lionel Messi, para a edição de 2027 do torneio
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Atacante, de 26 anos, foi decisivo na semana passada em classificação contra o Fluminense; atleta deve ficar cerca de um mês sem atuar
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