Walter Casagrande comentou a saída de Memphis Depay e defendeu decisão do Corinthians - Divulgação

Walter Casagrande comentou a saída de Memphis Depay e defendeu decisão do Corinthians Divulgação

Publicado 12/08/2026 13:45 | Atualizado 12/08/2026 18:10





O holandês tinha negociações avançadas para estender o vínculo até 2028, mas a diretoria recuou diante dos custos envolvidos na operação. A alegação foi a necessidade de manter o equilíbrio financeiro. Memphis deixou o Parque São Jorge após 20 gols em 79 partidas.

Rio - A saída de Memphis Depay do Corinthians ganhou a avaliação de Walter Casagrande. Durante o programa 'News Esporte', o ex-jogador e comentarista dos canais 'UOL' considerou correta a decisão do presidente Osmar Stabile ao não renovar com o atacante, apesar da forma como o clube conduziu o processo.O holandês tinha negociações avançadas para estender o vínculo até 2028, mas a diretoria recuou diante dos custos envolvidos na operação. A alegação foi a necessidade de manter o equilíbrio financeiro. Memphis deixou o Parque São Jorge após 20 gols em 79 partidas.

Segundo Casagrande, o Corinthians não pode deixar de quitar os valores devidos ao atacante. Ao mesmo tempo, criticou sua postura nas redes sociais após o fim das conversas.

"Corinthians deve para ele. Tem que cobrar a dívida dele. O Corinthians tem que pagar. Isso é inegociável, tem que pagar. Cara, qual é o problema de não renovar?"

"Pode ter sido de um modo errado. Pode ter sido que a diretoria do Corinthians não soube lidar direito com a situação. Pode ser que eles mostraram claramente para o Memphis que iam renovar e depois desistiram. Pode ser. Ok. Pode ter sido tudo errado. Mas o final da história para o Corinthians é o certo", completou.



O comentarista relembrou ainda as críticas feitas durante o período em que Memphis defendia a equipe.

"Muitas vezes eu fui um deles e vários jornalistas também falaram que o Corinthians era refém do Memphis. O que é ser refém do jogador? Exatamente essa situação agora. Ah, não renovou. Então eu vou cobrar. Então vocês vão ver a consequência. Isso é ser refém. Isso é agir como um cara que não aceitou uma negativa do time que ele está jogando ou que ele estava jogando para renovar", ressaltou Casagrande.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato