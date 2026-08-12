Russell Westbrook encerrou a carreira no basqueteAFP
Recordista de triplos-duplos na NBA, Westbrook se aposenta do basquete
Armador encerra a carreira após 18 temporadas na liga norte-americana, onde foi MVP em 2017 e entrou para o top 5 de assistências
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No Al-Fayha, da Arábia Saudita, desde julho deste ano, o volante avaliou sua experiência no clube carioca como 'muito positiva'
Torcedores do Fluminense se desesperam com permanência de Zubeldía
O treinador, de 45 anos, foi contratado em setembro de 2025 e está sendo muito criticado pelos torcedores
Lesão de Brenner é mais grave que o esperado, e Vasco avalia cirurgia
Atacante passou por exames após problema no pé; especialistas são consultados antes da definição sobre possível tratamento
Holanda acerta a contratação do treinador Xavi Hernández
Ídolo do Barcelona, de 46 anos, que não trabalha desde 2024, será o substituto de Ronaldo Koeman, que encerrou passagem de três anos e meio
Manchester City assina com goleiro campeão mundial pela Argentina
Arqueiro representou a seleção sul-americana nas duas últimas Copas do Mundo: o título de 2022 e o vice-campeonato de 2026
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