Russell Westbrook encerrou a carreira no basquete - AFP

Russell Westbrook encerrou a carreira no basqueteAFP

Publicado 12/08/2026 16:55 | Atualizado 12/08/2026 17:02

Rio - O armador Russell Westbrook anunciou nesta quarta-feira (12) a aposentadoria do basquete após 18 temporadas na NBA . O ex-jogador, de 37 anos, encerra a carreira como recordista de triplos-duplo da liga norte-americana e com um prêmio de MVP, mas sem títulos conquistados.

Na última temporada da carreira, Russell Westbrook defendeu o Sacramento Kings. Foram 64 jogos, com médias de 15,2 pontos, 5,4 rebotes e 6,7 assistências. Sem contrato garantido para a próxima temporada, o armador decidiu encerrar a carreira devido a queda de rendimento nos últimos anos.

Russell Westbrook foi a 4ª escolha do recrutamento da NBA em 2008, selecionado pelo Oklahoma City Thunder. Na franquia, protagonizou uma dupla histórica ao lado de Kevin Durant. Mesmo sem título, o armador se tornou um dos grandes nomes da história da equipe.

Na temporada 2016/17, Russell Westbrook foi eleito o MVP, prêmio entregue ao melhor jogador da liga. Na ocasião, o armador se tornou o segundo na história a emplacar uma média de triplo-duplo, algo que não acontecida desde a década de 60, com Oscar Robertson.

Após a passagem pelo Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook defendeu outros seis times: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Houston Rockets e Sacramento Kings. Apesar das tentativas, não conseguiu conquistar o sonhado título.

Russell Westbrook encerra a carreira como o recordista de triplos-duplos (209) da NBA, além de quinto maior assistente da história com 10.351 assistências. Na última temporada, ultrapassou Steve Nash e Mark Jackson. Ele também anotou 27.176 pontos e 9.025 rebotes.