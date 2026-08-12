Gerónimo Rulli assina com o Manchester City até o meio de 2028 - Divulgação / Manchester City

Gerónimo Rulli assina com o Manchester City até o meio de 2028Divulgação / Manchester City

Publicado 12/08/2026 16:04

Manchester City anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do goleiro Gerónimo Rulli, campeão do mundo com a Argentina em 2022, vindo do Olympique de Marselha. Contratado pelo time francês em 2024, o arqueiro de 34 anos chega ao City com a missão de ser uma "sombra" para o italiano Donnarumma.

Embora não tenha sido escalado, Rulli fez parte da seleção argentina que foi vice-campeã na última edição do Mundial, após ser derrotada pela Espanha na decisão . O título no Catar, quatro anos atrás, veio em moldes praticamente iguais, com o goleiro como reserva de Dibu Martínez.

Punido pela Uefa com uma multa de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) e supervisionado pela DNCG (órgão regulador financeiro do futebol francês), o Olympique de Marselha vem sendo obrigado a vender jogadores para equilibrar as contas. A necessidade ainda se acentuou devido ao quinto lugar no Campeonato Francês, que deixou a equipe sem vaga na Liga dos Campeões.

Na terça-feira (11), a equipe anunciou a saída de outro jogador argentino, o defensor da seleção Facundo Medina. Antes, já havia negociado alguns dos jogadores com os salários mais altos do elenco, como o atacante inglês Mason Greenwood, que assinou com o Fenerbahçe, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que foi para o Deportivo de La Coruña.

*Informações da AFP