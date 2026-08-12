A tropa de choque de Xaud é grande - Divulgação/CBF

A tropa de choque de Xaud é grandeDivulgação/CBF

Publicado 12/08/2026 15:06

Rio - O presidente da CBF, Samir Xaud, de 42 anos, surpreendeu alguns torcedores nas redes sociais. Um vídeo em que dirigente aparece praticando artes marciais em uma academia repercutiu. A atividade aconteceu em Carnaubinha, no Rio Grande do Norte, e viralizou.

Samir está no cargo de máximo da federação desde a saída de Ednaldo Pereira, em maio de 2025. Desde então, priorizou a profissionalização da arbitragem brasileira, além de implementar o impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro.

"Presidente da cbf, nepobaby, médico infectologista e instrutor de jiu-jitsu. Realmente não dá pra dizer que ele não é multifacetado." brincou o usuário do "X", sobre as diversas atividades que ele exerce.

Outro internauta elogiou seu entusiasmo com atividades físicas: "Pelo menos ele de fato é do esporte, respeitei muito" concluiu, de forma positiva.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato