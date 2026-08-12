A tropa de choque de Xaud é grandeDivulgação/CBF
Faceta pouco conhecida de presidente da CBF surpreende redes sociais
Samir Xaud, de 42 anos, teve vídeo que viralizou nas redes sociais; além do futebol, o dirigente também tem paixão por outro esporte
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Atacante belga de 33 anos chega ao clube turco após passagem marcada por lesões e apenas 64 minutos em campo na última temporada
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Sem vencer há oito jogos, Tricolor vive pior crise sob o comando do técnico Luis Zubeldía, que está cada vez mais pressionado no cargo
Luis Roberto agradece apoio e celebra volta às transmissões
Narrador esteve afastado nos últimos quatro meses para tratar uma neoplasia na região cervical e retornará à ativa nesta quarta-feira (12)
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Comentarista do SporTV, Gilmar Ferreira disse que o clube carioca não tem dinheiro em caixa e foi criticado pelos rubro-negros
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