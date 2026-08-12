O Fenerbahçe não informou a duração do contrato nem o valor da transferência de Lukaku, terceiro reforço do clube para o ataque, depois das chegadas do inglês Mason Greenwood e do kosovar Vedat Muriqi.
O experiente atacante, que tem passagens por grandes clubes europeus como Chelsea, Manchester United e Inter de Milão, estava no Napoli desde meados de 2024.
Após uma temporada de estreia na qual marcou 14 gols e que terminou com o título da Serie A italiana, Lukaku sofreu uma lesão e sua relação com a diretoria do clube napolitano se desgastou. Na temporada 2025/2026, ele somou apenas 64 minutos em campo.
O Fenerbahçe, que na semana que vem vai enfrentar o Lyon pela fase preliminar da Liga dos Campeões, está há 12 anos sem conquistar o Campeonato Turco, o maior jejum de títulos de sua história.
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