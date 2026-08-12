Romelu Lukaku é o novo reforço do Fenerbahçe, da TurquiaReprodução / X @Fenerbahce

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O atacante belga Romelu Lukaku, que não estava nos planos do Napoli para a próxima temporada, anunciou nesta quarta-feira (12) sua transferência para o Fenerbahçe, da Turquia.

"É uma honra e um privilégio chegar a este clube", declarou Lukaku em um vídeo compartilhado na rede social X pela equipe turca.
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"Estou em forma, 100% preparado", acrescentou o jogador de 33 anos, que marcou três gols pela seleção da Bélgica na Copa do Mundo de 2026 e deve chegar a Istambul ainda nesta quarta-feira.
O Fenerbahçe não informou a duração do contrato nem o valor da transferência de Lukaku, terceiro reforço do clube para o ataque, depois das chegadas do inglês Mason Greenwood e do kosovar Vedat Muriqi.

O experiente atacante, que tem passagens por grandes clubes europeus como Chelsea, Manchester United e Inter de Milão, estava no Napoli desde meados de 2024.
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Após uma temporada de estreia na qual marcou 14 gols e que terminou com o título da Serie A italiana, Lukaku sofreu uma lesão e sua relação com a diretoria do clube napolitano se desgastou. Na temporada 2025/2026, ele somou apenas 64 minutos em campo.

O Fenerbahçe, que na semana que vem vai enfrentar o Lyon pela fase preliminar da Liga dos Campeões, está há 12 anos sem conquistar o Campeonato Turco, o maior jejum de títulos de sua história.