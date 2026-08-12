Ao todo, Memphis Depay fez 20 gols e deu 15 assistências em 79 jogos pelo CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians
Jornal espanhol repercute saída de Memphis do Corinthians
Depois de várias semanas de negociações, o Timão decidiu não renovar o contrato do atacante holandês por questões financeiras
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