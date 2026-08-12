Luís Roberto é narrador da Globo - Divulgação/TV Globo

Luís Roberto é narrador da GloboDivulgação/TV Globo

Publicado 12/08/2026 14:32 | Atualizado 12/08/2026 14:33

Rio - Após anunciar seu retorno às transmissões , Luis Roberto se mostrou ansioso para confirmar sua volta à ativa no duelo entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quarta-feira (12). Em vídeo publicado pela TV Globo nas redes sociais, o narrador agradeceu à emissora pelo apoio e à vida pela "chance de recomeçar".

"Esse jogo tem um significado muito especial para mim. Depois de quatro meses de um tratamento tenso e intenso de saúde, 'tô' de volta. Gratidão absoluta a todas as manifestações de carinho, à TV Globo pelo apoio incondicional e à vida, que me dá essa chance de recomeçar", declarou.

Luis Roberto se afastou das atividades em abril deste ano para realizar o tratamento de uma neoplasia na região cervical . De lá para cá, passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia, até completar os cuidados no fim de julho.

Com o retorno do narrador, Flamengo e Cruzeiro entram em campo às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. Este será o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta está marcada para a próxima quarta (19), no Maracanã.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria