Luís Roberto é narrador da GloboDivulgação/TV Globo
Luis Roberto agradece apoio e celebra volta às transmissões
Narrador esteve afastado nos últimos quatro meses para tratar uma neoplasia na região cervical e retornará à ativa nesta quarta-feira (12)
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