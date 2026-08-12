Savinho em ação pelo Manchester CityPaul Currie / AFP
O City só não acelerou a venda porque ainda não fechou com um ponta para substituir o atleta. A tendência, no entanto, é que as conversas avancem em breve. Com isso, os "Spurs" devem se aproximar aos valores cobrados pelos "Citizens": algo em torno de 70 milhões de libras (R$ 490,6 milhões).
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O contrato do atacante dura até 2031. Ele foi revelado pelo Atlético-MG em 2020 e desde então, passou por clubes como PSV e Girona, até chegar ao Manchester City, em 2024, onde marcou sete gols e 16 assistências em 84 partidas.
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