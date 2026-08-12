Savinho em ação pelo Manchester City - Paul Currie / AFP

Savinho em ação pelo Manchester CityPaul Currie / AFP

Publicado 12/08/2026 14:50





O City só não acelerou a venda porque ainda não fechou com um ponta para substituir o atleta. A tendência, no entanto, é que as conversas avancem em breve. Com isso, os "Spurs" devem se aproximar aos valores cobrados pelos "Citizens": algo em torno de 70 milhões de libras (R$ 490,6 milhões).



LEIA MAIS: Ator de Homem-Aranha prefere ver Tottenham campeão do que um Oscar O Tottenham não desistiu da contratação do atacante brasileiro Savinho , do Manchester City. O clube londrino acredita que conseguirá fechar o acordo nos próximos dias e conta com a vontade do jogador em deixar seu atual time, conforme o jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'.O City só não acelerou a venda porque ainda não fechou com um ponta para substituir o atleta. A tendência, no entanto, é que as conversas avancem em breve. Com isso, os "Spurs" devem se aproximar aos valores cobrados pelos "Citizens": algo em torno de 70 milhões de libras (R$ 490,6 milhões).

Apesar de ter feito pré-temporada com o seu atual clube, Savinho já deixou claro que quer seguir novos rumos em 2026/27. O jogador já teria, inclusive, conversado com o treinador do Tottenham, Roberto De Zerbi.



O contrato do atacante dura até 2031. Ele foi revelado pelo Atlético-MG em 2020 e desde então, passou por clubes como PSV e Girona, até chegar ao Manchester City, em 2024, onde marcou sete gols e 16 assistências em 84 partidas.