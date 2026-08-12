Luka Doncic é uma das estrelas do Los Angeles LakersSam Hodde / AFP
Empresário envolvido em plano da Fifa sobre Copa vai comprar o Lakers
Joshua Kushner era apontado como principal investidor de empresa que gerou revolta no mundo do futebol contra Ginani Infantino
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Vídeo! Botafogo completa 122 anos e ganha parabéns dos jogadores
Elenco se prepara para encarar o Cienciano, do Peru, a 3.400 metros acima do nível do mar, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana
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Faceta pouco conhecida de presidente da CBF surpreende redes sociais
Samir Xaud, de 42 anos, teve vídeo que viralizou nas redes sociais; além do futebol, o dirigente também tem paixão por outro esporte
Lukaku é anunciado pelo Fenerbahçe, da Turquia, após deixar o Napoli
Atacante belga de 33 anos chega ao clube turco após passagem marcada por lesões e apenas 64 minutos em campo na última temporada
Tottenham segue interessado na contratação de Savinho e adota otimismo
Clube londrino deve desembolsar algo em torno de R$ 490 milhões para comprar o atacante, que deseja sair do Manchester City