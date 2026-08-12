Luka Doncic é uma das estrelas do Los Angeles Lakers - Sam Hodde / AFP

Luka Doncic é uma das estrelas do Los Angeles LakersSam Hodde / AFP

Publicado 12/08/2026 15:45

Uma das franquias mais tradicionais da NBA está prestes a mudar de dono. De acordo com informações da ESPN, o Los Angeles Lakers está na mira dos empresários americanos Joshua Kushner e Bob Iger e está próximo de ser adquirido pela considerável quantia de US$ 12,5 bilhões (aproximadamente 62 bilhões).

Joshua Kushner, que já colocou dinheiro na SpaceX e no Spotify, esteve envolvido recentemente em grande polêmica no mundo do futebol. Ele seria o principal investidor da Fifa Forward Enterprise (FFE), empresa que Gianni Infantino, presidente da Fifa, pretendia criar para administrar comercialmente os torneios da entidade, inclusive a Copa do Mundo.

O projeto previa venda de ações para investidores privados, e já havia um acordo com Kushner, que pertence a uma família intimamente ligada a Donald Trump, grande aliado de Infantino. A ideia foi abandonada por Infantino após ser recebida com rejeição por instituições com a Uefa, a Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol (AFC), que agora se movimentam para tirar o atual presidente do poder.

Agora, ao lado de Bob Iger, Joshua Kushner resolveu investir pesado no segmento esportivo e apostou numa oferta agressiva para adquirir os Lakers de Mark Walter. Segundo o portal, ele havia adquirido uma participação majoritária na equipe da família Buss no ano anterior por uma avaliação estimada em US$ 10 bilhões (algo em torno de R$ 51,8 bilhões).

Os dois investidores sinalizaram a possibilidade da aquisição por meio de um comunicado. "Como fãs de longa data da NBA, estamos profundamente honrados com a oportunidade de nos tornarmos gestores do Los Angeles Lakers, uma das franquias esportivas mais icônicas do mundo. Temos imenso respeito pela liderança e visão de Jerry e Jeanie Buss".

Na mensagem, eles enfatizaram o desejo de tornar a franquia ainda mais sólida dentro do cenário esportivo. "Nosso compromisso de longo prazo é construir sobre essa base, competir no mais alto nível e servir a esta equipe extraordinária, seus fãs e a cidade de Los Angeles."

Também por meio de um comunicado, divulgado na quarta-feira, Mark Walter externou seu agradecimento à família Buss e aos torcedores do Lakers pela sua passagem pela franquia.

"Ser dono do Los Angeles Lakers foi uma das maiores honras da minha vida, um investimento extraordinário, mas o que levarei comigo é a comunidade, os torcedores e uma cidade que trata este time como família. Sou grato a Jeanie Buss, à família Buss, aos jogadores e à equipe por me acolherem neste capítulo. Os Lakers pertencem a Los Angeles, e tenho plena confiança de que o melhor ainda está por vir", afirmou ele, que atua como CEO e presidente do conselho da holding diversificada TWG Global.