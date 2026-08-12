Xavi Hernández é o novo treinador da HolandaDivulgação / Holanda

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Pedro Logato
Rio - A seleção da Holanda anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação de Xavi Hernández, de 46 anos, para assumir o comando da equipe. O espanhol, que não trabalhava desde que deixou o Barcelona há dois anos, assinou contrato até a Copa do Mundo de 2030.
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O ídolo do Barcelona será o substituto de Ronaldo Koeman. O holandês, de 63 anos, encerrou sua segunda passagem pela seleção do seu país, que durou três anos meio. Ele dirigiu a Laranja Mecânica na Copa do Mundo.
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A Holanda foi eliminada na segunda fase da competição, depois de empatar com Marrocos por 1 a 1 e ser derrotada nos pênaltis. Apesar de mais um revés, a Laranja Mecânica não perde em uma Copa do Mundo desde a final de 2010. São 16 jogos de invencibilidade, apesar das eliminações em 2014, 2022 e 2026. 
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Xabi Hernández irá para o seu terceiro trabalho como treinador. Ele passou pelo Barcelona por dois anos, deixando o clube espanhol em 2024. Antes, o espanhol dirigiu o Al-Sadd, do Catar.