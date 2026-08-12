Xavi Hernández é o novo treinador da HolandaDivulgação / Holanda
Holanda acerta a contratação do treinador Xavi Hernández
Ídolo do Barcelona, de 46 anos, que não trabalha desde 2024, será o substituto de Ronaldo Koeman, que encerrou passagem de três anos e meio
Bruno Henrique fica na bronca com não expulsão de Matheus Henrique
Atacante do Flamengo falou em critério e destacou que ainda está com dor por causa da pancada que sofreu do volante do Cruzeiro
Paquetá marca, e Flamengo empata com o Cruzeiro pela Libertadores
O time mineiro saiu na frente com um golaço de Arroyo, mas o Rubro-Negro não desistiu e deixou tudo igual; jogo da volta será na quarta (19)
Meia celebra contrato profissional com o Flu: 'Importante passo'
O novo vínculo do atleta com o Tricolor das Laranjeiras é válido até julho de 2029; Marcelinho está no clube desde criança
Vasco x Palmeiras: a tabela detalhada da final do Brasileirão sub-20
Em busca do título, os Crias da Colina enfrentarão o Alviverde nos dias 28 de agosto e 4 de setembro; partida de ida será em São Januário
Vasco oficializa a contratação do volante Santiago Sosa
O vínculo com o Cruz-Maltino vai até dezembro de 2029; o argentino, que estava no Racing, é o novo camisa 5 do Gigante da Colina
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