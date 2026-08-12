Bellingham em ação durante treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Ele passou por exames médicos e, sob o comando de José Mourinho, trabalhou ao lado dos jogadores que não foram relacionados para o amistoso contra o Deportivo La Coruña - Mbappé, Cucurella, Diomande e Konaté também estiveram presentes.
O primeiro compromisso oficial do Real Madrid será contra o Espanyol, no dia 22 de agosto. O duelo acontecerá às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium, pelo Campeonato Espanhol. A expectativa é que Bellingham esteja à disposição para entrar em campo.
Veja como foi o retorno de Bellingham
¡@BellinghamJude está de vuelta! pic.twitter.com/VFJoiobw3w— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2026
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