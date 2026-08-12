Barcelona deseja a contratação de Alvarez - AFP

Barcelona deseja a contratação de AlvarezAFP

Publicado 12/08/2026 17:11

Rio - O Barcelona segue com o sonho de contratar o atacante Julián Alvarez, de 26 anos, que defende o Atlético de Madrid. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube da capital espanhola estaria mais disposto a flexibilizar e ouvir propostas.

O argentino já deixou claro que deseja se transferir para o Barcelona. O clube catalão avalia oferecer cerca de 117 milhões de euros (R$ 700 milhões) para tirar Alvarez do Atlético de Madrid.

A contratação de um centroavante é considerada como prioridade pelo Barcelona. O clube avaliou também João Pedro, do Chelsea. Além do clube espanhol, o Arsenal também sinalizou o desejo de ter Alvarez.

Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Alvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.