Barcelona deseja a contratação de AlvarezAFP
Atlético suaviza, e Barça pode oferecer R$ 700 milhões por argentino
Julián Álvarez, de 26 anos, é destaque do Atlético de Madrid; jogador disputou a última Copa do Mundo pela seleção argentina
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Recordista de triplos-duplos na NBA, Westbrook se aposenta do basquete
Armador encerra a carreira após 18 temporadas na liga norte-americana, onde foi MVP em 2017 e entrou para o top 5 de assistências
Hugo Moura vê passagem 'marcante' pelo Vasco: 'Xingado e aplaudido'
No Al-Fayha, da Arábia Saudita, desde julho deste ano, o volante avaliou sua experiência no clube carioca como 'muito positiva'
Torcedores do Fluminense se desesperam com permanência de Zubeldía
O treinador, de 45 anos, foi contratado em setembro de 2025 e está sendo muito criticado pelos torcedores
Lesão de Brenner é mais grave que o esperado, e Vasco avalia cirurgia
Atacante passou por exames após problema no pé; especialistas são consultados antes da definição sobre possível tratamento
Holanda acerta a contratação do treinador Xavi Hernández
Ídolo do Barcelona, de 46 anos, que não trabalha desde 2024, será o substituto de Ronaldo Koeman, que encerrou passagem de três anos e meio
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