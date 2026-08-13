Bruno Henrique sofre entrada de Matheus Henrique do Cruzeiro que só recebe cartão amarelo - Internet

Bruno Henrique sofre entrada de Matheus Henrique do Cruzeiro que só recebe cartão amareloInternet

Publicado 13/08/2026 10:53

Flamengo

Alex Sandro segue afastado das atividades doem razão de uma tendinite na panturrilha, quadro que exige cautela e cujo período de recuperação pode variar substancialmente conforme a gravidade da lesão. O cenário, portanto, ultrapassa a simples ausência pontual e começa a suscitar questionamentos acerca da disponibilidade do experiente lateral para a sequência da temporada.

Alex Sandro em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu Adriano Fontes / Flamengo



Em casos considerados leves, a recuperação costuma situar-se entre duas e três semanas. Quando o quadro apresenta intensidade moderada, entretanto, o prazo pode se estender de quatro a oito semanas. Já em situações mais severas, especialmente quando há comprometimento efetivo do tendão ou da estrutura muscular, o período de afastamento pode alcançar de dois a quatro meses.



A amplitude dessas possibilidades evidencia a necessidade de uma avaliação médica minuciosa antes de qualquer prognóstico definitivo. Enquanto o Flamengo aguarda a evolução clínica do jogador, cresce naturalmente a apreensão da torcida diante da possibilidade de uma ausência prolongada em um momento decisivo da temporada.



E o problema não se restringe a Alex Sandro. O Flamengo ainda pode seguir desfalcado de Vitão, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, ampliando consideravelmente o contingente de jogadores que podem não estar à disposição da comissão técnica. A situação de Bruno Henrique, em particular, tornou-se motivo de preocupação após o atacante deixar o Mineirão mancando, na esteira de uma entrada dura de Matheus Henrique, do Cruzeiro.



O lance provocou forte repercussão entre os torcedores rubro-negros, que consideraram a entrada passível de cartão vermelho. Na avaliação de muitos, a severidade da disputa justificaria uma punição mais rigorosa por parte da arbitragem. Matheus Henrique, contudo, acabou advertido apenas com o cartão amarelo, decisão que alimentou críticas e aumentou a indignação em torno do episódio.



Diante de um calendário exigente e de uma sequência de compromissos importantes, a possibilidade de perder simultaneamente jogadores de diferentes setores representa um desafio adicional. Mais do que a quantidade de desfalques, preocupa a incerteza quanto aos respectivos prazos de recuperação, sobretudo quando há atletas fundamentais para a estrutura da equipe.



E é justamente nesse contexto que ressurge uma pergunta incômoda: teria valido a pena a recente renovação de contrato de Alex Sandro? A experiência e a qualidade técnica do jogador são atributos inegáveis, mas a disponibilidade física é um componente indispensável para qualquer planejamento esportivo de alto nível.



Por ora, qualquer conclusão seria precipitada. A resposta definitiva dependerá da evolução clínica de Alex Sandro e dos demais jogadores em tratamento. Até lá, entretanto, o departamento médico terá papel decisivo para determinar o tamanho do problema e, consequentemente, o poder de reação do Flamengo diante de uma sequência que já se desenha cercada de incertezas.