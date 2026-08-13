Rio - O Grêmio entrou na disputa pela contratação de Danilo Barbosa, segundo informações do jornal "Zero Hora" e confirmadas pelo O DIA. O volante de 30 anos atualmente defende o Al-Ula, da Arábia Saudita, e também está no radar do Vasco, clube pelo qual foi revelado e onde iniciou a carreira profissional.
Danilo, porém, ganhou destaque no futebol brasileiro pelas passagens por Palmeiras e Botafogo. Pela equipe paulista, conquistou a Libertadores de 2021, enquanto, no Alvinegro, voltou a levantar o troféu continental em 2024, além do Campeonato Brasileiro. Por lá, foi comandado pelo atual técnico gremista, Luís Castro.
Apesar de ter chegado a São Januário em 2011 para integrar o time sub-15, o defensor teve pouco tempo no elenco principal. Promovido aos profissionais em 2014, disputou nove partidas antes de deixar o clube rumo ao futebol europeu.
No continente, passou por Braga e Benfica, de Portugal, além de Valencia, da Espanha, Standard Liège, da Bélgica, e Nice, da França. Ao longo da carreira, Danilo também atuou como zagueiro, característica que amplia suas possibilidades de utilização.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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