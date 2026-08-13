Deyverson em ação pela LDU - Divulgação / LDU

Deyverson em ação pela LDUDivulgação / LDU

Publicado 13/08/2026 13:49 | Atualizado 13/08/2026 13:52





O camisa 16 também carrega uma trajetória decisiva na Libertadores. Campeão em 2021 pelo Palmeiras, marcou o gol do título na final contra o Flamengo e voltou a disputar a decisão em 2024, pelo Atlético-MG. Rio - Artilheiro da LDU na temporada, Deyverson chega aos confrontos contra o Mirassol pelas oitavas de final da Libertadores como um dos principais trunfos da equipe equatoriana. Experiente na competição, o atacante soma 40 jogos, 11 gols e uma assistência no torneio, além de ter conquistado 72% de aproveitamento em suas participações.O camisa 16 também carrega uma trajetória decisiva na Libertadores. Campeão em 2021 pelo Palmeiras, marcou o gol do título na final contra o Flamengo e voltou a disputar a decisão em 2024, pelo Atlético-MG.

Em confrontos diante de equipes brasileiras na competição, são oito jogos, três gols e 71% de aproveitamento, com destaque para os dois tentos marcados contra o Fluminense nas quartas de final de 2024.

"A Libertadores é uma competição que conheço bem e que sempre me motiva muito. Sei da responsabilidade que tenho, mas também sei que posso ajudar a LDU com experiência e vontade de decidir. Agora é entrar focado e buscar essa classificação", comentou.

Na atual temporada, Deyverson tem sido peça fundamental da LDU e lidera o time nas participações em gols. Na fase de grupos, marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Always Ready, resultado que contribuiu diretamente para a classificação da equipe na liderança do grupo.



O primeiro jogo contra o Mirassol acontece no Brasil nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília). Já a volta será realizada em Quito, na quinta-feira da semana que vem (20), no mesmo horário.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato