“Obrigado a todos os que tornaram isso possível. Especialmente à Uefa por me dar a confiança, a oportunidade e que me recebeu em seu continente de braços abertos. Também à minha própria confederação, a CAF (Confederação Africana), pelo apoio e por tornar isso possível. E finalmente a todos que torceram pelo meu sucesso”, escreveu o juiz.
Omar Artan fez história ao ser o primeiro árbitro não europeu a apitar uma decisão de competição da Uefa. Ele também deixou um recado na bola do jogo: “Essa foi a minha Copa do Mundo”.
O que houve no Mundial?
Omar Artan não pôde atuar na Copa do Mundo porque foi impedido de ingressar nos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Estado do país, o árbitro estava “ligado a indivíduos suspeitos de pertencer a organizações terroristas”, o que “tornava o viajante inelegível para entrar” em seu território.
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