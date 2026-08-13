Omar Artan em ação no duelo entre PSG e Aston Villa, pela Supercopa da Uefa - Kerstin Joensson / AFP

Omar Artan em ação no duelo entre PSG e Aston Villa, pela Supercopa da UefaKerstin Joensson / AFP

Publicado 13/08/2026 13:01





“Obrigado a todos os que tornaram isso possível. Especialmente à Uefa por me dar a confiança, a oportunidade e que me recebeu em seu continente de braços abertos. Também à minha própria confederação, a CAF (Confederação Africana), pelo apoio e por tornar isso possível. E finalmente a todos que torceram pelo meu sucesso”, escreveu o juiz.



Omar Artan fez história ao ser o primeiro árbitro não europeu a apitar uma decisão de competição da Uefa. Ele também deixou um recado na bola do jogo: “Essa foi a minha Copa do Mundo”. Barrado da Copa do Mundo , o árbitro somali Omar Artan agradeceu pela oportunidade de apitar a Supercopa da Uefa, na última quarta-feira (13). Depois da vitória do PSG por 2 a 1 sobre o Aston Villa , ele não escondeu a alegria e publicou uma mensagem nas redes sociais.“Obrigado a todos os que tornaram isso possível. Especialmente à Uefa por me dar a confiança, a oportunidade e que me recebeu em seu continente de braços abertos. Também à minha própria confederação, a CAF (Confederação Africana), pelo apoio e por tornar isso possível. E finalmente a todos que torceram pelo meu sucesso”, escreveu o juiz.Omar Artan fez história ao ser o primeiro árbitro não europeu a apitar uma decisão de competição da Uefa. Ele também deixou um recado na bola do jogo: “Essa foi a minha Copa do Mundo”.

O que houve no Mundial?

Omar Artan não pôde atuar na Copa do Mundo porque foi impedido de ingressar nos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Estado do país, o árbitro estava “ligado a indivíduos suspeitos de pertencer a organizações terroristas”, o que “tornava o viajante inelegível para entrar” em seu território.

A mensagem de Omar Artan



