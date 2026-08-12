Doué celebra gol marcado na vitória do PSG sobre o Aston VillaFranck Fife / AFP
Escolhido pelos companheiros de PSG para ser o candidato do clube à Bola de Ouro da temporada passada, Kvaratskhelia abriu o marcador na Red Bull Arena. O jovem Madjo deixou tudo igual ainda na primeira etapa para os vencedores da Europa League. Doué decidiu após segundos de apreensão com o VAR validando seu gol inicialmente anulado por impedimento pelo auxiliar.
Foi a 13ª taça da forte equipe francesa sob o comando do espanhol Luis Enrique. Para o capitão Marquinhos, um feito difícil de ser somado no planeta. No PSG desde 2013/14, o brasileiro somou sua 40ª taça no clube e a 43ª da carreira, superando o lateral-direito Daniel Alves, que tinha 42. Apenas o argentino Messi, com 46, tem mais conquistas.
EQUIPE TITULAR PELA PRIMEIRA VEZ EM PRIMEIRO TEMPO DE ALTO NÍVEL
Do lado inglês, de olho em uma taça que ergueu no longínquo ano de 1982, o técnico Unai Emery tinha uma equipe bastante modificada e com o volante brasileiro João Gomes entre os titulares. A principal ausência era o goleiro argentino Dibu Martínez, descansando após o vice da Copa do Mundo diante da Espanha.
Banido de apitar na Copa do Mundo, o árbitro somali Omar Artan foi o escolhido pelo Uefa para a decisão, após a frustração de ser impedido de entrar nos Estados Unidos, como reconhecimento de sua excelência na profissão.
Carente de ritmo, os jogadores do PSG admitiam que podiam sofrer com o físico e realmente demoraram para mostrar toda a qualidade que rendeu o bicampeonato da Champions. Camara foi quem deu o primeiro susto na partida, em batida raspando a trave de Safonov O Aston Villa é quem se portava mais no ataque e tentava propor o jogo.
O time francês demorou a chegar, mas quando o fez foi fatal. Primeiro com Doué parando em milagre de Bizot, e, na sequência da jogada, após a zaga não conseguir afastar o perigo, com o astro Kvaratskhelia colocando 1 a 0 no placar. O georgiano recebeu pela esquerda, cortou para o pé direito e soltou a bomba.
Com o passar do tempo, o PSG cresceu uma enormidade em campo e já era o senhor da partida. Kvaratskhelia pediu uma penalidade por empurrão. Nada. Já o cruzamento de Nuno Mendes passou por três jogadores dentro da área sem que alguém desviasse às redes e ampliasse o marcador.
Os franceses, contudo, se retraíram para levar a vantagem ao descanso e pagaram caro com novo crescimento dos ingleses. O jovem estreante Madjo, de 17 anos, infernizava a defesa francesa e precisou de cinco oportunidades para anotar o 1 a 1. A primeira cabeçada passou raspando e a segunda foi pelo alto. O centroavante ainda bateu forte para fora e carimbou a trave. De tanto insistir, deixou sua marca já nos acréscimos.
DOUÉ DECISIVO APÓS CONSULTA AO VAR
Em trama pela direita com Dembélé e Hakimi, Doué fez o segundo do PSG aos 15 minutos. Mas o auxiliar anotou impedimento. Após alguns segundos de apreensão, o VAR confirmou o lance, para festa dos franceses.
Acostumado a ganhar taças na Europa, Unai Emery trocou peças, tirou o brasileiro João Gomes e colocou o Aston Villa ainda mais no ataque. O time até chegou com perigo, mas parou em Safonov ou pecou na hora do toque final para buscar o 2 a 2. O PSG não aproveitou as falhas na saída de bola dos ingleses, viu Dembélé finalizar muito longe do alvo, sozinho, mas conseguiu segurar a vantagem e festejou nova largada festiva em uma temporada.
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