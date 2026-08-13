Doku é um dos principais jogadores do Manchester CityDivulgação / Manchester City
Manchester City anuncia renovação do contrato de Doku até 2031
Atacante belga celebrou o novo vínculo com o clube inglês e mostrou estar ansioso para a próxima temporada: ‘Muito empolgado’
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