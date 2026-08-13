Casemiro virou companheiro de Messi no Inter Miami - Chandan Khanna / AFP

Casemiro virou companheiro de Messi no Inter MiamiChandan Khanna / AFP

Publicado 13/08/2026 11:31

na derrota por 3 a 2 para o León, do México, pela terceira rodada da Copa das Ligas na quarta-feira (12). Afinal, o craque argentino voltou a atuar apenas cinco dias após a morte do pai, Jorge, e o brasileira fez questão de exaltar o ex-rival e agora companheiro de time.

Casemiro não escondeu a admiração por Messi,, do México, pela terceira rodada da Copa das Ligas na quarta-feira (12). Afinal, o craque argentino, Jorge, e o brasileira fez questão de exaltar o ex-rival e agora companheiro de time.

"É um exemplo, porque claro que está passando por uma etapa muito ruim, mas teve um compromisso não só com os jogadores, mas com o clube, que foi incrível. Nunca tinha visto isso na minha vida. Então, a única coisa é que temos que agradecer por estar aqui, é algo para se aplaudir", disse Casemiro após a partida.



Como foi a volta de Messi



começou o duelo no banco de reservas, já que havia perdido os últimos dias de treinos, e entrou após o intervalo. Ele foi ovacionado pelos torcedores.

O camisa 10, que no dia anterior falou pela primeira vez sobre a morte do pai , já que havia perdido os últimos dias de treinos, e entrou após o intervalo. Ele foi ovacionado pelos torcedores.

O Inter Miami vencia por 1 a 0, com gol de Daniel Pinter aos 42 minutos da primeira etapa. Entretanto, na segunda etapa, levou a virada do León.





