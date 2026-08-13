Terremoto atingiu diferentes regiões da Colômbia - AFP

Terremoto atingiu diferentes regiões da ColômbiaAFP

Publicado 13/08/2026 13:15





As entidades destacaram, em nota oficial, o papel do esporte diante da tragédia: "Em um momento de profunda dor e dificuldade, a família do futebol sul-americano reafirma seu compromisso com seu povo e estende uma mão solidária à Colômbia, acompanhando as famílias e comunidades afetadas por esta emergência".

Rio - A Conmebol e a Federação Colombiana de Futebol (FCF) anunciaram, nesta quinta-feira (13), uma contribuição conjunta de 1 milhão de dólares, cerca de R$ 5,2 milhões, para ajudar na reconstrução das áreas atingidas pelo terremoto que abalou a Colômbia. O dinheiro será destinado à campanha “Colômbia, um só coração”, coordenada pela primeira-dama do país, Ana Lucía Pineda.As entidades destacaram, em nota oficial, o papel do esporte diante da tragédia: "Em um momento de profunda dor e dificuldade, a família do futebol sul-americano reafirma seu compromisso com seu povo e estende uma mão solidária à Colômbia, acompanhando as famílias e comunidades afetadas por esta emergência".

O terremoto de magnitude 7,4 teve epicentro em San José del Palmar, no oeste colombiano, e atingiu diferentes regiões do país. O desastre deixou mais de 250 mortos e milhares de desaparecidos, além de provocar impactos no futebol local, com a suspensão de partidas e alterações no calendário das competições continentais.



Ao anunciar a doação, as entidades também fizeram um chamado para que clubes, parceiros estratégicos e torcedores contribuam com os esforços de assistência.

"Com esta ação, a CONMEBOL e a FCF reafirmam que o futebol vai além dos campos e permanece próximo de seu povo, especialmente nos momentos mais difíceis.”

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato