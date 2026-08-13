Abel Ferreira recebeu críticas pelo desempenho do Palmeiras depois da Copa do MundoFabio Menotti / Palmeiras
Rival do Flamengo no Brasileirão, Palmeiras vive fase conturbada
Torcida palmeirense perde a paciência com o técnico Abel Ferreira após tropeço em casa nas oitavas de final da Libertadores
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