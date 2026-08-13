Internacional enfrenta problemas na Justiça por pagamento a empresário - Divulgação / Internacional

Internacional enfrenta problemas na Justiça por pagamento a empresárioDivulgação / Internacional

Publicado 13/08/2026 14:09





O agente afirma que estabeleceu, em 1º de abril de 2019, um termo de pagamento de comissão no valor de R$ 125 mil, dividido em 10 parcelas de R$ 12,5 mil referentes a metas, atingidas pelo defensor em junho de 2020, ativando a cláusula de pagamento.



No entanto, o Internacional pagou apenas quatro parcelas. Então, o clube acordou com Tiago um termo de renegociação, deixando a dívida restante em R$ 85 mil, dividida em três parcelas de R$ 28.333,33. O empresário afirmou, no entanto, que os gaúchos pagaram apenas duas parcelas; a terceira venceu em 30 de novembro de 2025. Internacional ofereceu um trator agrícola como garantia à Justiça do Rio Grande do Sul para pagamento de uma dívida com o empresário Tiago Silva dos Santos pela negociação envolvendo o zagueiro Zé Gabriel, que atuou no clube de 2019 a 2021. A situação inusitada foi revelada pela 'ESPN' nesta quinta-feira (13).O agente afirma que estabeleceu, em 1º de abril de 2019, um termo de pagamento de comissão no valor de R$ 125 mil, dividido em 10 parcelas de R$ 12,5 mil referentes a metas, atingidas pelo defensor em junho de 2020, ativando a cláusula de pagamento.No entanto, o Internacional pagou apenas quatro parcelas. Então, o clube acordou com Tiago um termo de renegociação, deixando a dívida restante em R$ 85 mil, dividida em três parcelas de R$ 28.333,33. O empresário afirmou, no entanto, que os gaúchos pagaram apenas duas parcelas; a terceira venceu em 30 de novembro de 2025.

O Inter não respondeu a e-mails de cobrança e o pagamento não foi feito. Então, o agente acionou a Justiça, cobrando R$ 30.621,56, o equivalente ao valor de R$ 28.333,33 ajustado por juros.

No último dia 25 de maio, o juiz Walter José Girotto, da 17ª Vara Cível de Porto Alegre, determinou que o clube gaúcho fosse citado para pagamento do débito em três dias, mas a equipe não cumpriu e entrou, em 13 de julho, com pedido de embargos à execução.



Na sua defesa, o Internacional ofereceu um trator agrícola da montadora americana John Deere, avaliado em R$ 80.488,00. O time ainda argumenta que as quitações estavam atreladas à emissão de notas fiscais por Tiago, através de sua empresa. Conforme o clube, isso não foi feito para a terceira parcela, o que teria descumprido a obrigação contratual.



O agente negou a proposta do trator na última terça-feira (11), ressaltando o artigo 835 do Código de Processo Civil, que prevê o dinheiro como maneira preferencial de penhora. Tiago também afirmou que enviou a nota fiscal cobrada pela equipe gaúcha.

Ele pediu a manutenção da execução e a avaliação, por parte da Justiça, de aplicação de penalidades por litigância de má-fé por parte do Colorado.