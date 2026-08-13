Bruno Guimarães em ação durante o amistoso entre Arsenal e Como, no Emirates StadiumGlyn Kirk / AFP
“Ele teve apenas três sessões de treinamento, mas esteve bem. Ele estava realmente querendo jogar alguns minutos, fazer sua estreia e sentir imediatamente como é atuar diante da nossa torcida. É um jogador que, sem dúvida, vai nos tornar melhores”, disse o comandante, em entrevista coletiva.
O meio-campista foi anunciado como reforço dos Gunners no sábado (8). Ele foi comprado ao Newcastle por 80 milhões de libras (cerca de R$ 551 milhões), e assinou vínculo até junho de 2030.
Com Bruno Guimarães à disposição, o Arsenal vira a chave para encarar o Manchester City, pela Supercopa da Inglaterra, no domingo (16). O duelo será às 11h (de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales.
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