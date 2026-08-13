Bruno Guimarães em ação durante o amistoso entre Arsenal e Como, no Emirates Stadium - Glyn Kirk / AFP

Bruno Guimarães em ação durante o amistoso entre Arsenal e Como, no Emirates StadiumGlyn Kirk / AFP

Publicado 13/08/2026 15:13





“Ele teve apenas três sessões de treinamento, mas esteve bem. Ele estava realmente querendo jogar alguns minutos, fazer sua estreia e sentir imediatamente como é atuar diante da nossa torcida. É um jogador que, sem dúvida, vai nos tornar melhores”, disse o comandante, em entrevista coletiva. Técnico do Arsenal, Mikel Arteta rasgou elogios a Bruno Guimarães depois do amistoso contra o Como, da Itália, na última quarta-feira (12), no Emirates Stadium. O duelo terminou empatado por 1 a 1 e, nos pênaltis, o brasileiro converteu a sua cobrança e ajudou o time inglês a sair com a vitória.“Ele teve apenas três sessões de treinamento, mas esteve bem. Ele estava realmente querendo jogar alguns minutos, fazer sua estreia e sentir imediatamente como é atuar diante da nossa torcida. É um jogador que, sem dúvida, vai nos tornar melhores”, disse o comandante, em entrevista coletiva.