Bruno Guimarães no jogo entre Arsenal e Como - Glyn Kirk / AFP

Bruno Guimarães no jogo entre Arsenal e ComoGlyn Kirk / AFP

Publicado 12/08/2026 19:34 | Atualizado 12/08/2026 20:08

Inglaterra - Bruno Guimarães estreou pelo Arsenal nesta quarta-feira (12), no jogo de pré-temporada contra o Como (ITA), no Emirates Stadium, em Londres. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os Gunners superaram a equipe italiana por 4 a 3 nos pênaltis. O brasileiro converteu sua cobrança.

O volante iniciou a partida desta quarta-feira (12) no banco de reservas, mas foi acionado no retorno do intervalo.

Bruno Guimarães foi anunciado como reforço do Arsenal no último sábado (8) . O jogador estava no Newcastle, também da Inglaterra, desde 2022 e era um destaques do time.

Ele defendeu a seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. Em 2026, Bruno Guimarães foi titular e vinha sendo um dos destaques da campanha. No entanto, perdeu um pênalti na derrota por 2 a 1 para a Noruega, quando a partida ainda estava empatada sem gols. Com aquele resultado, o Brasil caiu nas oitavas de final.