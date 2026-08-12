Bruno Guimarães no jogo entre Arsenal e ComoGlyn Kirk / AFP
Bruno Guimarães acerta cobrança, e Arsenal supera Como nos pênaltis
Equipes se enfrentaram em jogo de pré-temporada; após o empate no tempo regulamentar, os Gunners levaram a melhor nas penalidades
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