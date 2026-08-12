Kerolin em ação pelo Barcelona - Reprodução

Kerolin em ação pelo BarcelonaReprodução

Publicado 12/08/2026 18:57

A vitória do Barcelona sobre o Montpellier por 3 a 1, disputado no Estádio Johan Cruyff, localizado no CT do clube espanhol, nesta quarta-feira (12), marcou a estreia da brasileira Kerolin pelo time catalão.

Foi o primeiro jogo da pré-temporada do atual campeão europeu feminino. Na ocasião, Kerolin entrou aos 39 minutos do segundo tempo.

Patri Guijarro abriu o placar para o Barcelona na primeira etapa, e Justine Rouquet empatou no início do segundo tempo. Claudia Pina colocou novamente o Barça na frente. Já Mayssa fechou o placar pouco antes da entrada de Kerolin.

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A contratação de Kerolin representa a maior compra do Barcelona no futebol feminino e também torna a atacante a jogadora brasileira mais cara da história. A contratação de Kerolin representa a maior compra do Barcelona no futebol feminino e também torna a atacante a jogadora brasileira mais cara da história.

O clube catalão não divulgou o valor da transferência. No entanto, segundo a 'Sky Sports', acredita-se que o negócio tenha sido fechado por cerca de 1,25 milhão de libras (quase R$ 8,6 milhões). Já os jornais 'Marca' e 'Mundo Deportivo' noticiaram 1,2 milhão de euros (R$ 7 milhões), além de variáveis.



Revelada pela Ponte Preta, a atacante se destacou no Manchester City antes de chegar ao Barça. Na última temporada, anotou dez gols e deu cinco assistências em 19 jogos pelo time. Durante sua passagem, também conquistou um Campeonato Inglês e uma Copa da Inglaterra.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges