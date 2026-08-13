Cristiano Ronaldo avistado com cabelo ruivoReprodução/X @B24PT
Ronaldo pintou o cabelo. A sério. pic.twitter.com/M912Sler6z— B24 (@B24PT) August 13, 2026
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