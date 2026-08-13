Cristiano Ronaldo avistado com cabelo ruivo - Reprodução/X @B24PT

Cristiano Ronaldo avistado com cabelo ruivoReprodução/X @B24PT

Publicado 13/08/2026 15:30

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, apareceu de cabelo ruivo em sua volta ao Al-Nassr, sua equipe atual. Os fãs não esperavam uma mudança tão chocante em seu visual e a transformação repercutiu nas redes sociais.

O Al-Nassr estreia no Campeonato Saudita, neste sábado (15), às 15h (de Brasília). A partida contra o Al-Fateh marca o primeiro jogo de Cristian Ronaldo na nova temporada saudita. Com contrato até junho de 2027, o craque pode estar vivendo seus últimos jogos como profissional.

VEJA O NOVO VISUAL

Ronaldo pintou o cabelo. A sério. pic.twitter.com/M912Sler6z — B24 (@B24PT) August 13, 2026

"Agora sim, estamos de volta e vamos relembrar o seu auge, craque.", afirmou um fã no "X", o antigo Twitter, fazendo referência à temporada de 2016/2017, em que Cristiano Ronaldo também pintou o cabelo e foi campeão da Champions League e do Campeonato Espanhol, sendo artilheiro de ambas as competições. Além disso conquistou a Bola de Ouro, prêmio da revista France Football.

Enquanto isso, outra parte do público não curtiu o visual, ainda disseram, em tom irônico, que ele estava parecendo uma laranja, por conta da coloração ruiva de seu cabelo.

Na temporada passada, Cristiano Ronaldo marcou 38 gols e deu 3 assistências em 43 partidas pelo Al-Nassr e pela seleção portuguesa. Além disso, conquistou a liga nacional pela primeira vez com a equipe saudita.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato