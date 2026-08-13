Marc Pubill, à direita, foi campeão da Copa do Mundo de 2026 - David Ramos / Getty Images via AFP

Marc Pubill, à direita, foi campeão da Copa do Mundo de 2026David Ramos / Getty Images via AFP

Publicado 13/08/2026 16:14 | Atualizado 13/08/2026 17:46





Pubill chamou a atenção de Mikel Arteta após o confronto entre os clubes pela última semifinal da Liga dos Campeões. A equipe de Madri não pretende sequer abrir negociações e conta com uma multa rescisória fixada em 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3 bilhões) para proteger o jogador, que tem contrato até 2030.

Espanha - O Atlético de Madrid recusou uma investida do Arsenal pelo zagueiro espanhol Marc Pubill, campeão da Copa do Mundo de 2026. Segundo informações do jornal 'Sport', o clube inglês consultou a diretoria colchonera, mas recebeu uma resposta negativa e ouviu que o defensor não está à venda.Pubill chamou a atenção de Mikel Arteta após o confronto entre os clubes pela última semifinal da Liga dos Campeões. A equipe de Madri não pretende sequer abrir negociações e conta com uma multa rescisória fixada em 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3 bilhões) para proteger o jogador, que tem contrato até 2030.

A ascensão do espanhol foi rápida: contratado do Almería por 16 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual) em 2025, ele chegou como lateral-direito, mas passou a atuar como zagueiro central. A mudança deu resultado, e o atleta se tornou uma das opções de confiança do técnico Diego Simeone, além de conquistar espaço na seleção espanhola.



O Atlético, agora, trabalha para valorizar o defensor e prepara uma melhoria salarial em seu contrato. Campeão mundial e consolidado como titular, Pubill também não demonstrou interesse em deixar o clube neste momento.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato