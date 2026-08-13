João Fonseca em ação pelo Masters 1000 de MontrealMinas Panagiotakis / Getty Images via AFP
João Fonseca sobe no ranking, mas vê rivais se aproximarem do top 10
Rafael Jodar e Learner Tien avançam após boa campanha no Masters 1000 de Montreal, enquanto brasileiro chega ao 26º lugar
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Ex-jogador criticou o técnico argentino, principalmente pela pouca utilização de jovens no elenco principal: ‘Inimigo da base’
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Seleção aposta em Gabi Bankhardt, que lidera a equipe em disputa no Grupo D da competição, ao lado de Canadá, Japão e Panamá
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