Renato Gaúcho comandou o Vasco em derrota para o Bragantino - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho comandou o Vasco em derrota para o BragantinoMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/08/2026 17:22

Rio - Com a demissão de Luis Zubeldía , os torcedores do Fluminense estão avaliando possíveis alternativas para assumir o comando da equipe. Renato Gaúcho, que comandou o Tricolor pela última vez no ano passado, foi defendido por alguns torcedores nas redes sociais.

O último trabalho dele foi pelo Vasco neste ano. Renato Gaúcho foi demitido depois de três meses. O treinador é um velho conhecido dos torcedores tricolores, acumulando sete passagens pelo clube, sendo seis como treinador (1996, 2002-2003, 2003, 2007-2008, 2009, 2014, 2025).

Pelo Fluminense, Renato Gaúcho foi o herói do Carioca de 1995. Como treinador, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, mas comandou algumas campanhas marcantes, como a Libertadores de 2008, em que foi vice-campeão para a LDU, e recentemente, chegou na semifinal do Mundial de Clubes no ano passado.

"Renato Gaúcho já conhece a base inteira desse elenco, não tenho dúvidas que é a melhor opção, mas resta saber se ele aceitaria, parece que não tem mais cabeça para treinar depois desse trabalho pelo Vasco e no anterior pelo Flu" argumentou, um usuário do "X", o antigo Twitter, sobre o técnico.

Ainda com ressentimentos pela última passagem, uma parte da torcida se mostra contrária a volta: "É muita gente doida nessa torcida, já vi gente pedindo Diniz, Renato Gaúcho e Roger Machado. Vocês esqueceram a última passagem dos três?" indagou, com certa revolta a torcedora.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato