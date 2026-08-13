Renato Gaúcho comandou o Vasco em derrota para o BragantinoMatheus Lima / Vasco
Torcedores do Fluminense pedem a volta de Renato Gaúcho nas redes
Treinador comandou o Tricolor em 2025, sendo semifinalista no Mundial de Clubes e deixando equipe depois de eliminação na Sul-Americana
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