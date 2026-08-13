Tiquinho Soares, do Botafogo, nos tempos de Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares, do Botafogo, nos tempos de Botafogo Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/08/2026 17:16

Rio - O atacante Tiquinho Soares, de 35 anos, que defendeu o Botafogo , sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro revelou que por muito pouco não foi parar no Fluminense. Em participação em uma entrevista do streaming "Paramout", o veterano revelou a situação.

Tiquinho não entrou em detalhes, mas afirmou que muito pouco não foi reforço do Tricolor no ano passado. Na ocasião, o centroavante acabou trocando o Botafogo pelo Santos.

O veterano também fez elogios a um outro rival do Alvinegro. Ao ser questionado qual a torcida que enfrentou que mais o marcou, ele citou o Corinthians e o Vasco: 'É incrível", disse o centroavante.

Na atual temporada, Tiquinho Soares foi emprestado ao Mirassol, mas acabou devolvido ao Santos. Ele conseguiu a rescisão na Justiça depois de um atraso salarial do Peixe.