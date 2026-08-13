Tiquinho Soares, do Botafogo, nos tempos de Botafogo Vítor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
Rio - O atacante Tiquinho Soares, de 35 anos, que defendeu o Botafogo, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro revelou que por muito pouco não foi parar no Fluminense. Em participação em uma entrevista do streaming "Paramout", o veterano revelou a situação.
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Tiquinho não entrou em detalhes, mas afirmou que muito pouco não foi reforço do Tricolor no ano passado. Na ocasião, o centroavante acabou trocando o Botafogo pelo Santos.
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O veterano também fez elogios a um outro rival do Alvinegro. Ao ser questionado qual a torcida que enfrentou que mais o marcou, ele citou o Corinthians e o Vasco: 'É incrível", disse o centroavante.
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Na atual temporada, Tiquinho Soares foi emprestado ao Mirassol, mas acabou devolvido ao Santos. Ele conseguiu a rescisão na Justiça depois de um atraso salarial do Peixe.