Tiquinho Soares, do Botafogo, nos tempos de Botafogo Vítor Silva / Botafogo
Tiquinho Soares revela que quase acertou com o Fluminense em 2025
Ex-atacante do Botafogo, de 35 anos, que está sem clube, também exaltou a atmosfera de enfrentar o Vasco: 'É uma torcida incrível'
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Felipe Melo analisa demissão de Zubeldía no Fluminense: ‘Foi tarde’
Ex-jogador criticou o técnico argentino, principalmente pela pouca utilização de jovens no elenco principal: ‘Inimigo da base’
Brasil busca vaga olímpica em torneio de flag football na Alemanha
Seleção aposta em Gabi Bankhardt, que lidera a equipe em disputa no Grupo D da competição, ao lado de Canadá, Japão e Panamá
Com desfalques, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Olimpia
Brenner, Cuesta e Andrés Gómez ficam fora do confronto desta quinta-feira (13), pela partida de ida das oitavas de final da competição
Léo Ortiz cita dificuldade em retorno e aponta trunfo do Flamengo
Zagueiro disputou as duas últimas partidas do Rubro-Negro desde que voltou de um problema muscular e elogia postura do time no Mineirão
Marcão comanda treino do Fluminense após demissão de Zubeldía
Auxiliar permanente terá missão de organizar a casa enquanto a diretoria busca um novo treinador para o lugar do argentino
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