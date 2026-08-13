Leandrinho em treino do Sharjah FC - Divulgação / Sharjah FC

Leandrinho em treino do Sharjah FCDivulgação / Sharjah FC

Publicado 13/08/2026 22:57

Rio - Cria do Vasco , Leandrinho avaliou positivamente a preparação o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, para a temporada. O lateral-esquerdo está no clube desde janeiro de 2026 e busca contribuir para a campanha do time na UAE Pro League.

"Fizemos um período forte de preparação e chegamos com um bom nível físico e de jogo. Jogamos alguns amistosos preparatórios que nos trazem um pouco do ritmo de jogo de volta. Eu já cheguei bem, porque fiz um trabalho nas férias e isso me ajudou bastante na pré-temporada, a pegar o ritmo de novo rapidamente. Temos a abertura agora e espero que a gente possa fazer uma grande partida", afirmou.



Leandrinho vive a segunda experiência fora do futebol brasileiro. A primeira foi em 2025, quando atuou por empréstimo no no Al-Shabab, da Arábia Saudita, durante parte da temporada.



Aos 21 anos, o lateral-esquerdo inicia uma nova etapa no Sharjah e quer ajudar a equipe busca por títulos.



"Na temporada passada eu cheguei no meio e busquei me adaptar o mais rápido possível para poder ajudar o time. Agora eu chego totalmente pronto e no início da temporada. A preparação foi muito boa, chegamos com boas condições, o Sharjah é um dos grandes clubes aqui do país, um time de muita história. Então, vou para essa temporada juntamente com os meus companheiros com o objetivo de poder conquistar títulos e fazer história com a camisa do Sharjah", concluiu.