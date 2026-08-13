Hugo Calderano é o atual campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa - Divulgação / ITTF World

Hugo Calderano é o atual campeão da Copa do Mundo de Tênis de MesaDivulgação / ITTF World

Publicado 13/08/2026 20:30 | Atualizado 13/08/2026 20:32

Rio - Hugo Calderano conquistou mais uma vitória no Smash da Europa. O mesa-tenista brasileiro venceu o japonês Maharu Yoshimura por 3 sets a 1, nesta quinta-feira (13), com parciais de 11/2, 9/11, 13/11 e 11/7, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição realizada na cidade de Malmo, na Suécia.

O duelo durou pouco mais de meia hora. Hugo Calderano começou com um ritmo forte e venceu o primeiro set por 11 a 2. Já na segunda parcial, o japonês reagiu e conseguiu empatar o confronto com vitória por 11 a 9. No terceiro set, o jogo permaneceu equilibrado, mas o brasileiro fez 13 a 11.

Hugo Calderano ganhou confiança após a vitória no terceiro set e continuou embalado na última parcial. O jogo chegou a ficar empatado até 4 a 4, quando o japonês errou um saque e deu um ponto de graça para o brasileiro. Depois disso, Calderano dominou as ações até vencer por 11 a 7.

Com a vitória, Hugo Calderano garantiu vaga nas oitavas de final e enfrentará o dinamarquês Anders Lind, que venceu Kuo Guan-Hong, do Taipé Chinês, nesta sexta-feira (14). Atual número 8 do ranking mundial, Calderano tenta se recuperar após conquistar o WTT Star Contender de São José dos Campos.