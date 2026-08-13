Hugo Calderano é o atual campeão da Copa do Mundo de Tênis de MesaDivulgação / ITTF World
Hugo Calderano supera japonês e vai às oitavas do Smash da Europa
Mesa-tenista Maharu Yoshimura por 3 sets a 1, com parciais de 11/2, 9/11, 13/11 e 11/7, e enfrentará o dinamarquês Anders Lind
Hugo Calderano supera japonês e vai às oitavas do Smash da Europa
Mesa-tenista Maharu Yoshimura por 3 sets a 1, com parciais de 11/2, 9/11, 13/11 e 11/7, e enfrentará o dinamarquês Anders Lind
Grêmio anuncia acerto com atleta campeão da Libertadores pelo Botafogo
Danilo Barbosa chegará a Porto Alegre para realização de exames médicos; ele assinatura de contrato válido até o fim de 2028 com o Imortal
Após acerto com clube árabe, jogador se despede do Botafogo
Em publicação no Instagram, Kauã Branco, de 20 anos, agradeceu ao Glorioso e relembrou títulos conquistados durante a passagem
Após Sosa, Colidio é registrado no BID e pode estrear pelo Vasco
Atacante estava no River Plate e foi anunciado como reforço do Cruz-Maltino na terça-feira (11); vínculo vai até dezembro de 2029
Barcelona sacramenta venda de 'herói da Espanha na Copa' ao PSG
Atacante, de 26 anos, tinha contrato com o clube da Catalunha até junho de 2027; operação irá render cerca de R$ 300 milhões
Com proposta do Tottenham, Savinho não participa de treino no City
Brasileiro entende que terá mais espaço nos Spurs, mas diretoria do clube de Manchester não deve facilitar saída do atacante de 22 anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.