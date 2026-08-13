Ferran Torres foi o autor do gol do título da Espanha na Copa - Paul Ellis / AFP

Ferran Torres foi o autor do gol do título da Espanha na CopaPaul Ellis / AFP

Publicado 13/08/2026 18:50

Rio - Autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo de 2026, o atacante Ferran Torres, de 26 anos, está de saída do Barcelona. O clube espanhol finalizou a venda para o PSG . A imprensa europeia fixou o acordo em 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões).

O Barcelona liberou o espanhol para viajar para Paris. Ele irá fazer exames e assinar contrato com o atual bicampeão da Liga dos Campeões. Luis Enrique foi peça fundamental para o acerto.

O atual comandante do clube de Paris dirigiu Ferran Torres pela seleção espanhola e desejava refazer a parceria. Autor do gol do título da Espanha sobre a Argentina na final da Copa, o atacante esperava uma valorização do Barcelona, que não aconteceu.

Na última temporada, o atacante entrou em campo em 49 partidas, anotou 21 gols e deu três assistências. Na Copa do Mundo, Ferran entrou em campo em cinco jogos, fez um gol e deu uma assistência.