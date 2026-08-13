Ferran Torres foi o autor do gol do título da Espanha na CopaPaul Ellis / AFP
Barcelona sacramenta venda de 'herói da Espanha na Copa' ao PSG
Atacante, de 26 anos, tinha contrato com o clube da Catalunha até junho de 2027; operação irá render cerca de R$ 300 milhões
Barcelona sacramenta venda de 'herói da Espanha na Copa' ao PSG
Atacante, de 26 anos, tinha contrato com o clube da Catalunha até junho de 2027; operação irá render cerca de R$ 300 milhões
Com proposta do Tottenham, Savinho não participa de treino no City
Brasileiro entende que terá mais espaço nos Spurs, mas diretoria do clube de Manchester não deve facilitar saída do atacante de 22 anos
Thiago Silva se despede de Zubeldía: 'Foi uma honra'
Treinador foi demitido do Fluminense após empate em casa contra Independente Rivadavia e não resistiu à sequência negativa de resultados
Ex-jogador da Seleção na Copa de 2022 acerta com o Atlético-MG
Jogador, de 33 anos, se profissionalizou pelo Internacional e desde 2013 estava fora do Brasil; veterano atuou pelo Manchester United
Vasco deve pedir empréstimo de R$ 120 milhões antes da venda da SAF
Clube deseja receber novo aporte financeiro para ajudar na contratação de jogadores e melhorias no CT, e já informou Marcos Lamacchia
Morre Carlos Massoni, o Mosquito, campeão mundial de basquete
O ex-jogador ainda conquistou duas medalhas de bronze com a seleção brasileira nos Jogos de Roma, em 1960, e Tóquio, em 1964
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.