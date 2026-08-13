Fred em campo pelo FenerbahçeDivulgação / Fenerbahçe
Ex-jogador da Seleção na Copa de 2022 acerta com o Atlético-MG
Jogador, de 33 anos, se profissionalizou pelo Internacional e desde 2013 estava fora do Brasil; veterano atuou pelo Manchester United
Ex-jogador da Seleção na Copa de 2022 acerta com o Atlético-MG
Jogador, de 33 anos, se profissionalizou pelo Internacional e desde 2013 estava fora do Brasil; veterano atuou pelo Manchester United
Vasco deve pedir empréstimo de R$ 120 milhões antes da venda da SAF
Clube deseja receber novo aporte financeiro para ajudar na contratação de jogadores e melhorias no CT, e já informou Marcos Lamacchia
Morre Carlos Massoni, o Mosquito, campeão mundial de basquete
O ex-jogador ainda conquistou duas medalhas de bronze com a seleção brasileira nos Jogos de Roma, em 1960, e Tóquio, em 1964
Reviravolta? Corinthians avalia retorno de Memphis Depay
Jogador, de 32 anos, ficou quase dois anos no clube paulista, sendo campeão da Copa do Brasil, do Paulista e da Supercopa Rei
João Fonseca sobe no ranking, mas vê rivais se aproximarem do top 10
Rafael Jodar e Learner Tien avançam após boa campanha no Masters 1000 de Montreal, enquanto brasileiro chega ao 26º lugar
Seis federações árabes manifestam apoio a Infantino em meio à crise
Dirigentes de Marrocos, Catar, Egito, Mauritânia, Líbano e Sudão reafirmaram confiança na atual gestão do mandatário da Fifa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.