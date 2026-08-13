Fred em campo pelo FenerbahçeDivulgação / Fenerbahçe

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Pedro Logato
Rio - O volante Fred, de 33 anos, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 está de volta ao seu país. O Atlético-MG acertou a contratação do veterano em operação junto ao Fenerbahçe, da Turquia. As informações foram dadas pelo jornalista Fabrizio Romano.
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O Galo irá desembolsar cerca de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) fixos, mais 500 mil euros (R$ 3 milhões) em metas para contratar o veterano. Ele tinha vínculo com o clube turco até junho de 2027.
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Nascido em Belo Horizonte, o volante fez parte das categorias de base do Atlético-MG até o sub-17, quando se transferiu para o Internacional, equipe na qual se profissionalizou.
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Fred teve passagens por clubes importantes como Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e Manchester United, antes de chegar ao Fenerbahçe. O atleta estava fora do Brasil desde 2013. Na sua última temporada europeia, entrou em campo em 45 jogos, anotou quatro gols e deu cinco assistências.