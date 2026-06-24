Léo Duarte em ação pelo Basaksehir - Basaksehir / Divulgação

Léo Duarte em ação pelo BasaksehirBasaksehir / Divulgação

Publicado 24/06/2026 17:14

Rio - O Atlético-MG oficializou, nesta quarta-feira (24), a chegada do zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo, como primeiro reforço para a sequência da temporada. O defensor, de 29 anos, desembarcou em Belo Horizonte no início da semana para realizar exames médicos e assinar um vínculo longo com o Alvinegro, válido até dezembro de 2030.

O negócio foi fechado sem custos de transferência, já que o atleta estava livre no mercado após o término de seu contrato na Europa. A contratação, inclusive, marca o retorno do defensor ao futebol brasileiro após seis temporadas no exterior.

Cria das categorias de base do clube carioca, Léo Duarte subiu aos profissionais em 2016 e defendeu o manto rubro-negro em 92 oportunidades. Ele fez parte do elenco vencedor do primeiro semestre de 2019, que pavimentou o caminho para os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores daquele ano, antes de ser negociado por um valor milionário (cerca de 11 milhões de euros).

A venda para o Milan, da Itália, acabou resultando em uma passagem curta de apenas nove jogos. Na sequência, o zagueiro se transferiu para o Istanbul Basaksehir, da Turquia, onde encontrou estabilidade e viveu o auge de sua experiência internacional. Foram 205 partidas disputadas em solo turco, com direito a dois gols marcados e cinco assistências concedidas.

