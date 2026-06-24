Leandro Azevedo atuou no Vasco em 2011, quando foi campeão da Copa do BrasilReprodução / Vasco
Natural de Ribeirão Preto (SP), Leandro construiu uma longa trajetória no futebol brasileiro. Revelado pelo Botafogo-SP, também passou por clubes como Corinthians, Goiás, Fluminense, Grêmio, Fortaleza e São Paulo, além de atuar no Lokomotiv Moscou, da Rússia, e no Tokyo Verdy, do Japão.
Foi com a camisa do São Paulo, porém, que viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. Entre 2006 e 2008, participou de uma das fases mais vitoriosas do clube, conquistando os Campeonatos Brasileiros de 2006 e 2007. Pelo Tricolor, disputou 116 partidas e marcou 16 gols.
O vínculo com o clube permaneceu mesmo após a aposentadoria. Atualmente, Leandro é proprietário de um dos camarotes mais conhecidos e disputados do Morumbis, mantendo presença frequente no estádio e contato próximo com torcedores e ex-companheiros de profissão, como Jorge Wagner.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o valor da dívida que motivou a prisão nem manifestação da defesa sobre o caso.
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