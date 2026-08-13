Carlos Massoni, o Mosquito - Divulgação / Instagram @basquetebrasil

Carlos Massoni, o MosquitoDivulgação / Instagram @basquetebrasil

Publicado 13/08/2026 17:55

O basquete brasileiro está de luto mais uma vez em 2026. Menos de quatro meses após a morte de Oscar Schmidt , a modalidade se despede nesta quinta-feira de Carlos Massoni, o Mosquito, campeão mundial em 1963, aos 87 anos. O ex-jogador ainda conquistou duas medalhas de bronze com a seleção brasileira nos Jogos de Roma-1960 e Tóquio-1964.

"A Confederação Brasileira de Basketball lamenta a perda irreparável de um herói do basquete brasileiro, desejando seus pêsames e abraçando neste momento de dor todos os amigos e familiares de Mosquito. Sua história e seu legado são eternos, ecoando por gerações de futuros basqueteiros", lamentou a entidade, responsável por divulgar a morte do ex-armador.

Mosquito nasceu em São Paulo, capital, e iniciou sua carreira no basquete defendendo a Associação Atlética São Paulo. Ele se profissionalizou no Palmeiras e fez sucesso nas quadras.

Foram três pódios em Mundiais do armador defendendo o Brasil. Além do ouro em 1963, em competição disputada no Rio de Janeiro, Mosquito ainda levou o bronze em 1967 e a prata em 1970. Nos Jogos Pan-Americanos, foi ouro em Cali 1971, prata em São Paulo 1963 e bronze em Chicago 1959.

Depois de sua passagem pelo Palmeiras, o jogador ainda atuou por 10 temporadas no forte time do Sírio. O fim da carreira veio com passagens pela Portuguesa e São Caetano, onde se despediu das quadras. Formado em educação física, Mosquito ainda atuou como técnico e professor.

"Foi um dos mais raçudos da sua geração, com uma entrega coletiva impressionante. Era especialista na armação de jogo e nas infiltrações para a bandeja. Em 2023, participou ao lado dos amigos da Geração de uma festa organizada pela CBB para comemorar os 60 anos da conquista do bicampeonato mundial em 1963, no Rio de Janeiro, ao lado da família. Descanse em paz, lenda!", homenageou a Confederação Brasileira de Basketball.