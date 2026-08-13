Carlos Massoni, o MosquitoDivulgação / Instagram @basquetebrasil
Morre Carlos Massoni, o Mosquito, campeão mundial de basquete
O ex-jogador ainda conquistou duas medalhas de bronze com a seleção brasileira nos Jogos de Roma, em 1960, e Tóquio, em 1964
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