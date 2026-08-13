O Tottenham formalizou uma proposta de 85 milhões de libras (R$ 597 milhões) por Savinho, do Manchester City. Apesar da vontade do atleta e do otimismo da diretoria dos Spurs, a diretoria dos Citizens não deve facilitar sua saída. A informação é do 'ge'.
Em meio ao interesse do Tottenham, o atacante ficou fora da atividade comandada por Enzo Maresca nesta quinta-feira (13). O atacante já havia manifestado seu desejo de sair do clube.
De acordo com a 'ESPN', o jogador já teria, inclusive, conversado com o treinador do Tottenham, Roberto De Zerbi. O brasileiro de 22 anos entende que terá mais minutos e protagonismo nos Spurs, apesar de ter recebido elogios do novo treinador do City durante a pré-temporada.
O interesse dos Spurs é antigo. Em 2025, o clube fez uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 441,6 milhões na época) pelo atleta. No entanto, a proposta foi recusada, e o Manchester City ainda renovou contrato de Savinho até meados de 2031.
O atacante foi revelado pelo Atlético-MG e soma passagens por clubes como PSV e Girona, até chegar ao Manchester City, em 2024. Pelo time inglês, marcou sete gols e deu 16 assistências em 84 partidas.
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