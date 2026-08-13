Savinho em ação pelo Manchester City - Paul Currie / AFP

Savinho em ação pelo Manchester CityPaul Currie / AFP

Publicado 13/08/2026 18:40

Savinho, do Manchester City. Apesar da vontade do atleta e do otimismo da diretoria dos Spurs, a diretoria dos Citizens não deve facilitar sua saída. A informação é do 'ge'.



Em meio ao interesse do Tottenham, o atacante ficou fora da atividade comandada por Enzo Maresca nesta quinta-feira (13). O atacante já havia manifestado seu desejo de sair do clube. O Tottenham formalizou uma proposta de 85 milhões de libras (R$ 597 milhões) por, do Manchester City. Apesar da vontade do atleta e do otimismo da diretoria dos Spurs, a diretoria dos Citizens não deve facilitar sua saída. A informação é do 'ge'.Em meio ao interesse do Tottenham, o atacante ficou fora da atividade comandada por Enzo Maresca nesta quinta-feira (13). O atacante já havia manifestado seu desejo de sair do clube.

De acordo com a 'ESPN', o jogador já teria, inclusive, conversado com o treinador do Tottenham, Roberto De Zerbi. O brasileiro de 22 anos entende que terá mais minutos e protagonismo nos Spurs, apesar de ter recebido elogios do novo treinador do City durante a pré-temporada.