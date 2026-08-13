Thiago Silva em treino ao lado de companheiros - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva em treino ao lado de companheiros Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/08/2026 18:27

Luis Zubeldía, que foi demitido nesta quinta-feira (13) após uma série de resultados negativos no Fluminense. Acompanhado de um vídeo do momento em que contou para o treinador argentino que estava voltando, o capitão tricolor escreveu um texto. Rio - O zagueiro Thiago Silva se despediu do técniconesta quinta-feira (13) após uma série de resultados negativos no Fluminense. Acompanhado de um vídeo do momento em que contou para o treinador argentino que estava voltando, o capitão tricolor escreveu um texto.

"A despedida nunca é fácil, principalmente quando dividimos o dia a dia com pessoas tão competentes e humanas. Quero agradecer de coração a você, mister, e a toda comissão por tudo que construímos juntos. Mais do que excelentes profissionais, vocês são pessoas da melhor qualidade, que deixam um legado de trabalho, respeito, dedicação e caráter. Foi uma honra compartilhar essa caminhada", disse Thiago Silva.

O "Monstro" retornou ao Fluminense em junho, durante a parada para a Copa do Mundo de 2026. Ele havia deixado o clube em janeiro, transferindo-se para o Porto. Por lá, ele foi campeão português na curta passagem que durou apenas seis meses até retornar novamente ao Tricolor das Laranjeiras.

No ano de 2025 o defensor chegou a ser treinado por Zubeldía. Na época, Thiago Silva aprovou tanto o trabalho que declarou: "Mister, se você tivesse chegado antes, eu acho que de repente teria mudado a minha ideia (de sair)", em entrevista para a "TNT Sports".

Em tom carinhoso, Thiago Silva se despediu do treinador argentino pela segunda vez na carreira — mas desta vez é o técnico que está de saída. O zagueiro enalteceu o trabalho de Zubeldía, que deixou o Fluminense com 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.

Até o momento atual, o Marcão assumiu o comando da equipe como técnico interino. A diretoria ainda não possui um nome ideal para substituir o argentino, mas busca um nome que não tenha desgastes com a torcida, e também descarta Felipe Melo e Fred, por não terem a experiência necessária.

VEJA O VÍDEO:

DESPEDIDA DE ZUBELDIA!



Thiago Silva postou uma mensagem de despedida com o treinador Zubeldía. O técnico do Fluminense deixou o cargo na manhã desta quinta-feira (13) após oito jogos sem vencer. O que achou, torcedor?



@thiagosilva



*Contém legenda automática… pic.twitter.com/WEkzLCuxC5 — sportv (@sportv) August 13, 2026

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza