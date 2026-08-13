Grêmio deu as boas-vindas a Danilo Barbosa - Divulgação / Grêmio

Grêmio deu as boas-vindas a Danilo BarbosaDivulgação / Grêmio

Publicado 13/08/2026 20:08

Rio Grande do Sul - O Grêmio anunciou, na noite desta quinta-feira (13), acerto com o volante Danilo Barbosa . Campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024 com o Botafogo, o jogador de 30 anos desembarcará em Porto Alegre no fim de semana.

Ele também despertou o interesse do Vasco . Após chegar à capital gaúcha, Danilo Barbosa realizará exames médicos e assinará contrato válido até o fim de 2028 com o Grêmio.

Revelado pelo Cruz-Maltino, o volante tem experiência no futebol europeu. No Velho Continente, ele defendeu Braga (POR), Valencia (ESP), Benfica (POR), Standard de Liège (BEL) e Nice (FRA).

No futebol brasileiro, além do Vasco, ele já vestiu as camisas de Palmeiras e Botafogo. Ele conquistou a Libertadores pelos dois clubes: em 2021, pelo Alviverde; e em 2024, pelo Alvinegro.

Depois do Glorioso, Danilo Barbosa atuou no Al-Ula, da Arábia Saudita. No Grêmio, o jogador reencontrará o técnico Luís Castro, que também tem passagem pelo Botafogo.

