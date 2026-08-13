Grêmio deu as boas-vindas a Danilo BarbosaDivulgação / Grêmio
Grêmio anuncia acerto com atleta campeão da Libertadores pelo Botafogo
Danilo Barbosa chegará a Porto Alegre para realização de exames médicos; ele assinatura de contrato válido até o fim de 2028 com o Imortal
Derrota do Botafogo por 6 a 1 rende memes na web: 'Anotaram a placa?'
Glorioso perdeu para o Cienciano, do Peru, por 6 a 1 e ficou em situação delicadíssima nas oitavas de final da Sul-Americana de 2026
Botafogo leva seis gols, perde para o Cienciano e é humilhado na Sula
Alvinegro viu o time peruano abrir 4 a 0 de vantagem no primeiro tempo; o jogo da volta entre acontecerá na próxima quinta-feira (20)
Ex-Vasco, Leandrinho projeta nova temporada por time árabe
Lateral-esquerdo defende o Sharjah FC, dos EAU, desde janeiro deste ano; é a segunda experiência do atleta fora do Brasil
Dirigentes do Vasco são absolvidos em julgamento no STJD
Caso ficou com a Quarta Comissão Disciplinar; Felipe Loureiro e Clauber Rocha foram denunciados no artigo 258, § 2º, II do CBJD
Pedro Emanuel valoriza evolução e vê Vasco no caminho certo
Cruz-Maltino teve boa atuação contra o Olimpia, do Paraguai, mas não conseguiu aproveitar as chances e empatou sem gols pela Sul-Americana
Thiago Mendes admite frustração com empate do Vasco diante do Olimpia
Cruz-Maltino jogou melhor, dominou as ações e empilhou chances, mas não aproveitou e ficou no 0x0 com o time paraguaio na Sul-Americana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.