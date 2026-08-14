Gabigol é o artilheiro do Santos na temporada - Raul Baretta / Santos

Gabigol é o artilheiro do Santos na temporadaRaul Baretta / Santos

Publicado 14/08/2026 11:40 | Atualizado 14/08/2026 14:33

Rio - O atacante Gabigol, de 29 anos, que voltou a marcar contra o Macará, pelas oitavas de final da Sul-Americana, nesta quinta-feira (13), depois de passar em branco em quatro jogos pelo Santos. O artilheiro citou o Flamengo ao abordar o feito de ter chegado a marca de 100 gols com a camisa do clube paulista.

"Não, não tem 'zica' não. Eu tenho mais de 100 gols pelo Flamengo, agora 100 pelo Santos. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é gol! Estava buscando, estava tentando, eu sei que vai sair, eu sempre fiz gols, e hoje não foi diferente", disse.

Gabigol defendeu o Flamengo por seis temporadas, atuando em 306 partidas, anotando 161 gols e dando 44 assistências pelo Rubro-Negro. Ele foi herói de dois títulos da Libertadores.

De volta ao Santos na atual temporada, o atacante é o artilheiro do Peixe em 2026. No total, ele entrou em campo em 33 jogos, anotou 16 gols e deu sete assistências.

100º gol pelo Santos fez Gabigol entrar em grupo seleto

Com o gol desta quinta-feira (13), Gabigol se juntou a outros quatro ícones do futebol brasileiro em uma lista histórica. Os cinco nomes abaixo foram os únicos a balançarem as redes 100 vezes por dois clubes diferentes no Brasil:

Gabigol: 161 gols pelo Flamengo e 100 pelo Santos

Romário: 326 gols pelo Vasco e 204 pelo Flamengo

Serginho Chulapa: 242 gols pelo São Paulo e 104 pelo Santos

Luizinho Mesquita: 176 gols pelo São Paulo e 122 pelo Palmeiras

Leônidas da Silva: 153 gols pelo Flamengo e 143 pelo São Paulo