Mateo Ponte em ação pelo Botafogo no duelo com o Cienciano, no PeruVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
O Botafogo voltou a sofrer seis gols em um mesmo jogo depois de 16 anos. Apático, o Glorioso foi goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, do Peru, na última quinta-feira (13), na altitude de 3.400 metros de Cusco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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A última vez havia sido em 2010, quando perdeu por 6 a 0 para o Vasco, pelo Campeonato Carioca, no Nilton Santos. A derrota marcou a estreia de Loco Abreu com a camisa alvinegra.

À época, a diretoria demitiu o técnico Estevam Soares após o vexame e contratou Joel Santana, que liderou a volta por cima e a conquista do título estadual naquele ano.
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Agora, o Botafogo terá que superar o Cienciano por seis gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Se ganhar por cinco, a definição será nos pênaltis. A partida de volta acontecerá na quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Antes, o Glorioso terá o Vitória pela frente, domingo (16), às 18h30, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Mateo Ponte em ação pelo Botafogo no duelo com o Cienciano, no Peru
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