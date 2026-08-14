Mateo Ponte em ação pelo Botafogo no duelo com o Cienciano, no Peru - Vítor Silva / Botafogo

Mateo Ponte em ação pelo Botafogo no duelo com o Cienciano, no PeruVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/08/2026 10:47

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A última vez havia sido em 2010, quando perdeu por 6 a 0 para o



À época, a diretoria demitiu o técnico Estevam Soares após o vexame e contratou Joel Santana, que liderou a volta por cima e a conquista do título estadual naquele ano. A última vez havia sido em 2010, quando perdeu por 6 a 0 para o Vasco , pelo Campeonato Carioca, no Nilton Santos. A derrota marcou a estreia de Loco Abreu com a camisa alvinegra.À época, a diretoria demitiu o técnico Estevam Soares após o vexame e contratou Joel Santana, que liderou a volta por cima e a conquista do título estadual naquele ano.

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Agora, o Botafogo terá que superar o Cienciano por seis gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Se ganhar por cinco, a definição será nos pênaltis. A partida de volta acontecerá na quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Antes, o Glorioso terá o Vitória pela frente, domingo (16), às 18h30, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Botafogo terá que superar o Cienciano por seis gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Se ganhar por cinco, a definição será nos pênaltis. A partida de volta acontecerá na quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Antes, o Glorioso terá o Vitória pela frente, domingo (16), às 18h30, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.