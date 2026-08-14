Rodri com a camisa do Manchester City - Divulgação / Manchester City

Rodri com a camisa do Manchester CityDivulgação / Manchester City

Publicado 14/08/2026 10:15





"A janela de transferências está aberta e podemos comprar e vender jogadores. Tudo pode acontecer. Acabei de ver o Rodri no Centro de Treinamento e dei um grande abraço nele. Parece estar bem e vamos ver o que acontece. Agora teremos mais tempo para nos vermos", afirmou.



Valorizado por suas atuações na Copa do Mundo, quando terminou o torneio com o título e também eleito como melhor jogador, Rodri foi alvo de duas investidas do Barcelona. Na última oferta, também recusada pelo City, os dirigentes espanhóis abriram o cofre e ofereceram um montante na casa dos 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 358 milhões) além de bônus. A proposta, no entanto, não agradou os ingleses. "Tudo pode acontecer". Foi dessa maneira que o treinador Enzo Maresca se referiu ao futuro do meio-campista Rodri, cobiçado pelo Barcelona , mas que ainda tem contrato vigente com o Manchester City. Nesta sexta-feira (14), durante entrevista coletiva antes do confronto com o Arsenal, em jogo válido pela Supercopa da Inglaterra e que será realizado no domingo (16), o substituto de Pep Guardiola falou sobre assunto que vem dominando o noticiário relacionado ao mercado da bola na Europa."A janela de transferências está aberta e podemos comprar e vender jogadores. Tudo pode acontecer. Acabei de ver o Rodri no Centro de Treinamento e dei um grande abraço nele. Parece estar bem e vamos ver o que acontece. Agora teremos mais tempo para nos vermos", afirmou.Valorizado por suas atuações na Copa do Mundo, quando terminou o torneio com o título e também eleito como melhor jogador, Rodri foi alvo de duas investidas do Barcelona. Na última oferta, também recusada pelo City, os dirigentes espanhóis abriram o cofre e ofereceram um montante na casa dos 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 358 milhões) além de bônus. A proposta, no entanto, não agradou os ingleses.

O Barcelona, no entanto, promete uma nova investida, já que a iminente venda de Ferran Torres ao Paris Saint-Germain está em estágio avançado. A saída do atleta vai proporcionar uma injeção financeira que deve viabilizar a contratação de Rodri.



Presente nesta sexta-feira na reapresentação do City, o meio-campista não participou das atividades de campo por estar em fase final de recuperação de uma cirurgia nas costas. "Quando ele estiver pronto para trabalhar, vai começar a treinar conosco Esse é o nosso plano", afirmou Maresca.



O mercado de transferências continuou sendo a pauta dos jornalistas que estava na coletiva. O argentino Enzo Fernández, do Chelsea, está cotado para o lugar de Rodri caso ele deixe o City. Mais uma vez, Maresca saiu pela tangente ao comentar o assunto.

"Ele é jogador de outro clube e não é correto falar de atletas de outro time. Também não acho ideal que outras equipes falem de nossos jogadores. Não vou dizer nada sobre jogadores que não estão conosco", afirmou o treinador italiano.