Rodri com a camisa do Manchester CityDivulgação / Manchester City
"A janela de transferências está aberta e podemos comprar e vender jogadores. Tudo pode acontecer. Acabei de ver o Rodri no Centro de Treinamento e dei um grande abraço nele. Parece estar bem e vamos ver o que acontece. Agora teremos mais tempo para nos vermos", afirmou.
Valorizado por suas atuações na Copa do Mundo, quando terminou o torneio com o título e também eleito como melhor jogador, Rodri foi alvo de duas investidas do Barcelona. Na última oferta, também recusada pelo City, os dirigentes espanhóis abriram o cofre e ofereceram um montante na casa dos 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 358 milhões) além de bônus. A proposta, no entanto, não agradou os ingleses.
Presente nesta sexta-feira na reapresentação do City, o meio-campista não participou das atividades de campo por estar em fase final de recuperação de uma cirurgia nas costas. "Quando ele estiver pronto para trabalhar, vai começar a treinar conosco Esse é o nosso plano", afirmou Maresca.
O mercado de transferências continuou sendo a pauta dos jornalistas que estava na coletiva. O argentino Enzo Fernández, do Chelsea, está cotado para o lugar de Rodri caso ele deixe o City. Mais uma vez, Maresca saiu pela tangente ao comentar o assunto.
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