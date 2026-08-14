Léo Derik em ação durante jogo do Athletico-PRJosé Tramontin / Athletico-PR
Jogador do Athletico-PR é condenado a 13 anos de prisão por estupro
Lateral-esquerdo, Léo Derik nega as acusações e vai recorrer em liberdade; Furacão 'respeitará o andamento regular' do processo
Vídeo: Felipe Melo responde se aceitaria ser o treinador do Fluminense
Ex-jogador destacou que não recebeu nenhum contato do Tricolor; ele apenas respondeu a mensagens de torcedores durante uma live
CBV adere à política que bane mulheres trans de competições femininas
O presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Radamés Lattari, afirmou que a decisão se adequa ao Comitê Olímpico Internacional (COI)
Vasco mostra preocupação com caixa e pede autorização para empréstimo
SAF fez uma petição para solicitar até R$ 150 milhões; Cruz-Maltino aponta que os recursos disponíveis podem se esgotar na semana que vem
Joia firma contrato profissional com o Fluminense; veja valor da multa
Isaque Pacheco não escondeu a felicidade ao dar este passo no Tricolor; clube informou que o novo vínculo vai até julho de 2029
Ex-Vasco e Flamengo, Hugo Moura marca em estreia por novo clube
Volante de 28 anos fez o gol de cabeça e celebrou a nova etapa na carreira; por outro lado, lamentou o revés para o NEOM
Globo registra recordes após 22 rodadas do Brasileirão
Emissora alcançou mais de 120 milhões de pessoas com as transmissões em seus canais e plataformas, mesmo sem exibir todos os jogos
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