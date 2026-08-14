Vestiário do estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, antes de jogo do Botafogo contra Cienciano - Vítor Silva / Botafogo

Vestiário do estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, antes de jogo do Botafogo contra CiencianoVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/08/2026 11:04





Além disso, a diretoria também entrou em jogo e se reuniu com os capitães e a comissão técnica para demonstrar sua insatisfação com o desempenho apresentado no Peru.



LEIA MAIS: Franclim lamenta revés do Botafogo por 6 a 1: 'Dia que nos envergonha' Rio — O clima no vestiário do Botafogo após a goleada sofrida para o Cienciano por 6 a 1 , na noite desta quinta-feira (13), no estádio Inca Garcilaso de la Vega, foi de vergonha e cobrança. Os jogadores reconheceram a atuação péssima da equipe e protagonizaram momentos de tensão, com discussões acaloradas e nervos à flor da pele, segundo o jornalista Thiago Franklin.Além disso, a diretoria também entrou em jogo e se reuniu com os capitães e a comissão técnica para demonstrar sua insatisfação com o desempenho apresentado no Peru.

Depois, na entrevista coletiva, o técnico Franclim Carvalho foi categórico quanto ao peso do placar: "É um dia que nos envergonha e que ficará marcado para sempre", disse.



O resultado coloca o Alvinegro em uma situação muito difícil na Copa Sul-Americana e é a derrota mais dura desde a chegada do treinador português, em abril. Agora, o time junta os cacos para enfrentar o Vitória neste domingo (16), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.