Pulgar comemora gol marcado contra o Vitória - Gilvan de Souza / Flamengo

Pulgar comemora gol marcado contra o VitóriaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/08/2026 17:10

Erick Pulgar , volante titular da equipe do Flamengo, vai decidir se continuar ou se deixa o clube. Seu estafe deu um prazo de uma semana para o clube tomar a decisão. O chileno tem sido alvo de clubes do exterior, pelo seu grande destaque, no período posterior à Copa do Mundo.

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Mesmo assim, ele prioriza a renovação com o Rubro-Negro. O vínculo do contrato atual de Pulgar vai até o fim de 2027, porém, a multa rescisória de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,8 milhões) preocupa a diretoria. Mesmo assim, ele prioriza a renovação com o Rubro-Negro. O vínculo do contrato atual de Pulgar vai até o fim de 2027, porém, a multa rescisória de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,8 milhões) preocupa a diretoria.

Desejado pelo mercado internacional

Até o momento, o jogador recebeu algumas propostas do mundo árabe, como a do Neom, que participa da liga saudita, e do Al-Jazira, dos Emirados Árabes.



Os clubes estão dispostos a pagar a multa do atleta e dar um aumento salarial considerável, comparado com o que ele ganha atualmente.

Situação atual

No fim de julho, a diretoria do Flamengo apresentou a primeira proposta de renovação salarial para o jogador e seu estafe, oferecendo mais um ano e aumento da multa. Porém, a proposta não foi considerada ideal, e o jogador enviou uma contraproposta.



Mesmo entendendo a situação do clube, o estafe impôs um limite para o Flamengo responder a proposta, cosiderando que não há mais tempo para adiar essa decisão.

Números pelo Flamengo

Pulgar tem 168 jogos, 6 gols marcados e deu 9 assistências. Com a camisa rubro-negra conquistou duas Copas Libertadores (2022, 2025), duas Copas do Brasil (2022, 2024), um Campeonato Brasileiro (2025) e três Campeonatos Cariocas (2024, 2025, 2026).