Alan Santos em ação pelo Flamengo na Libertadores Sub-20Divulgação/Flamengo
Flamengo libera de graça jovem atacante para jogar no Benfica
Diretoria do Rubro-Negro segue com a opção de negociar mais um Garoto do Ninho que não tem oportunidades nos profissionais
O motivo do Flamengo liberar a promessa de graça
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Flamengo convive com desequilíbrio entre as duas laterais
Se na direita Leonardo Jardim pode escolher o titular de acordo com o jogo, na esquerda a definição depende mais da questão física
Neto aposta em eliminações de Flamengo e Palmeiras na Libertadores
Por outro lado, para o ex-jogador e comentarista, o Corinthians tem boas chances de conquistar o segundo título da competição
Léo Ortiz cita dificuldade em retorno e aponta trunfo do Flamengo
Zagueiro disputou as duas últimas partidas do Rubro-Negro desde que voltou de um problema muscular e elogia postura do time no Mineirão
Torcedores destacam Pulgar em jogo do Flamengo na Libertadores
Volante chileno foi muito elogiado pela dedicação e entrega, no jogo de ida das oitavas de final da competição contra o Cruzeiro
Técnico e atleta do Cruzeiro contestam falta em gol do Flamengo
Artur Jorge e Matheus Pereira afirmaram que Fabrício Bruno não cometeu infração; Rubro-Negro também ficou na bronca com árbitro
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