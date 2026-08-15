Alan Santos em ação pelo Flamengo na Libertadores Sub-20 - Divulgação/Flamengo

Alan Santos em ação pelo Flamengo na Libertadores Sub-20Divulgação/Flamengo

Publicado 15/08/2026 09:56

Allan Santos, que vai jogar no Benfica.

Flamengo negociou mais um jovem da base que pouco foi aproveitado nos profissionais. O nome da vez é, que vai jogar no Benfica.

O acordo não envolve valor pago pelo clube português, que servirá como uma espécie de vitrine para uma venda futura. Para liberar de graça, o Rubro-Negro manteve 50% dos direitos econômicos do atacante de 19 anos. A informação é do canal Flazoeiro, confirmada por O DIA.



O motivo do Flamengo liberar a promessa de graça



A avaliação da diretoria e da comissão técnica é que Alan Santos não terá muitas chances no elenco profissional do Flamengo. Diante do cenário, a decisão por cedê-lo ao Benfica virou alternativa para tentar valorizá-lo e conseguir dinheiro no futuro.



O jovem atacante chegou a integrar a delegação rubro-negra que disputou três amistosos em Portugal, na intertemporada. Ele jogou no 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport, quando muitos Garotos do Ninho entrarem em campo.



Antes, estreou pelos profissionais do Flamengo no início de 2026, quando disputou os três primeiros jogos do Campeonato Carioca. Ele ganhou a numa equipe alternativa enquanto o elenco principal estava em pré-temporada.



Já no sub-20, Alan Santos se destacou no vice-campeonato do Rubro-Negro na Libertadores da categoria, deste ano. Ele marcou três gols.