Matheusão em ação pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes - Divulgação / Shabab Al-Ahli

Matheusão em ação pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados ÁrabesDivulgação / Shabab Al-Ahli

Publicado 14/08/2026 17:57 | Atualizado 14/08/2026 18:15

Rio - Um dos principais nomes brasileiros no futebol asiático é Mateusão, do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Vendido pelo Flamengo em 2023, o atacante é peça-chave da equipe e, até então, já disputou 89 jogos, com 29 gols. Em três anos, foram quatro títulos conquistados: Liga, Taça do Presidente e duas Supertaças. Esta será sua quarta temporada no país.

Em um clube recheado de brasileiros, agora sob o comando do recém-chegado André Jardine, ele falou sobre as expectativas para a temporada e o desejo de marcar seu nome na história.

"Vamos começar mais uma temporada por aqui e, como em todas as outras, o pensamento é de fazer gols, ganhar títulos e fazer história no clube. Já estou aqui há um bom tempo e sei da ambição do clube, e isso também é um combustível para os jogadores", disse.



“Tive a oportunidade de conquistar alguns títulos por aqui e tem sempre o gostinho de quero mais. Nosso elenco é muito bom, temos muitos brasileiros por aqui, que facilita bastante o dia a dia. Tivemos a troca de treinador e estamos muito confiantes no trabalho do profesdor Jardine. Temos tudo para fazer uma grande temporada e vamos passo a passo atrás dos nossos objetivos", completou.



Nos amistosos de pré-temporada, Mateusão deixou sua marca na vitória por 2 a 1 sobre a Udinese, da Itália. A estreia oficial do Shabab Al-Ahli acontece neste sábado (15), às 13h45 (de Brasília), contra o Khorfakkan, pela abertura da Liga dos Emirados Árabes.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria